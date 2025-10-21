1000 дни до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

Организаторите на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година се присъединиха към представителите на Оклахома Сити, за да отбележат 1000 дни до церемонията по откриването на Олимпиадата и заявиха, че подготовката за провеждане на състезания по софтбол и кану-слалом в града като част от програмата напредва, съобщава агенция Ройтерс.

Председателят на Лос Анджелис 2028 Кейси Васерман и главният изпълнителен директор Рейнолд Хувър се появиха заедно с кмета на Оклахома Сити Дейвид Холт и с президента на местния организационен комитет Майкъл Бърнс след уикенд, изпълнен с посещения на софтболния парк на Оклахома Сити и на центъра за водни спортове "Уайтуотър", за които организаторите твърдят, че ще бъдат домакини на олимпийския турнир по софтбол и състезанията по кану-слалом през 2028-а.

This has been a historic day in Oklahoma City, as we celebrated the 1,000-day countdown to the Olympics with the leaders of the 2028 Los Angeles Olympics!



Oklahoma City is the only city outside of Southern California that is hosting the entirety of a sport during the 2028… pic.twitter.com/X0z5NV4Xav — Mayor David Holt (@davidfholt) October 20, 2025

"Олимпийските игри ще свържат региони и общности от тихоокеанското крайбрежие в Лос Анджелис до централните равнини на Оклахома Сити", каза Васерман.

Хувър добави, че ролята на Оклахома Сити подчертава духа на сътрудничество, тъй като организаторите се стремят да използват съществуващите съоръжения за състезания извън домакинския метрополис.

"Отбелязваме 1000 дни преди Игрите в Лос Анджелис, което се превръща в национален празник на спорта", заяви той.

LA28 held its 1,000 Days to the Olympics celebration today -- in Oklahoma City. It signaled the level of partnership between the cities.

OKC mayor David Holt also talked about some of the more historic connections. pic.twitter.com/50vxvZSmU2 — Jenni Carlson (@JenniCarlson_OK) October 20, 2025

Холт нарече участието на Оклахома Сити "възможност, която се случва веднъж в живота", която би "разширила драстично обхвата на олимпийското преживяване", отбелязвайки, че два спорта са планирани да бъдат проведени в града.

Събитието беше съчетано с "Ден на спорта Лос Анджелис 2028" на 18 октомври, включващ тренировки с олимпийци и параолимпийци, включително с петкратния параолимпийски шампион Джереми Кембъл, легендите на спортната гимнастика Надя Команечи и Барт Конър, американската олимпийска състезателка от 1988-а Кели Гарисън-Фъндърбърк и сребърната медалистка по софтбол от САЩ Мишел Молтри.

Лос Анджелис ще бъде домакин на Олимпийските игри за трети път след 1932 и 1984 година и ще проведе първите си Параолимпийски игри. Олимпийските игри ще се проведат от 14 до 30 юли, а Параолимпийските са насрочени за 15-27 август.

Организаторите заявиха, че ще разчитат на съществуващите съоръжения в Южна Калифорния и в избрани градове партньори, за да се контролират разходите и да се избегне ново постоянно строителство.

Бейзболът/софтболът са сред спортовете, одобрени от Международния олимпийски комитет за Лос Анджелис 2028, наред с крикет, флаг футбол, лакрос и скуош, докато кану-слаломът е част от основната програма.