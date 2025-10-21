Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Първа изненада във Виена

Първа изненада във Виена

  • 21 окт 2025 | 10:18
Петият в схемата Карен Хачанов отпадна в първия кръг на турнира по тенис във Виена АТР 500 на твърди кортове с награден фонд 2 736 875 евро.

Руснакът загуби от нидерландеца Талон Грикспоор с 3:6, 7:5, 4:6 за малко  повече от два часа игра.

Във втория кръг нидерландецът ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима, който се наложи над италианеца Лучано Дардери с 6:2, 7:5.

По-рано през вчерашния ден австралиецът Алекс Де Минор и Александър Бублик от Казахстан започнаха с победи участието си на турнира във Виена.

Фаворити за титлата в австрийската столица са световните номер 2 и 3 Яник Синер (Италия) и Александър Зверев (Германия), които ще започнат участието си утре.

