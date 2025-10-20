Популярни
Алекс Де Минор и Александър Бублик се класираха за втория кръг във Виена

  • 20 окт 2025 | 20:42
  • 192
  • 0
Австралиецът Алекс Де Минор и Александър Бублик от Казахстан започнаха с победи участието си на тенис турнира във Виена АТP 500 на твърди кортове с награден фонд 2 736 875 евро. Де Минор, който е поставен под номер три в схемата на турнира, не срещна проблеми срещу австриеца Юрий Родионов - 6:4, 6:1. Отлично започна и Бублик, който надигра на старта Алехандро Табило от Чили с 6:4, 6:4.

Напред продължава италианецът Матео Арналди, който се наложи над американеца Александър Ковачевич със 7:5, 6:4.

В друг сблъсък между Италия и САЩ се наложи американският представител - Брендън Накашима победи Лучано Дардери с 6:2, 7:5 за час и половина.

Фаворити в турнира са световните номер 2 и 3 Яник Синер (Италия) и Александър Зверев (Германия), които ще започнат участието си утре.

Снимки: Imago

