  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

Денис Карягин заби 25 точки, Руси Желев добави 14 точки за първи успех с Мачерата

  • 21 окт 2025 | 10:04
  • 993
  • 0

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха победен старт в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед. Воденият от Романо Джанини отбор надделя над Свилупо Суд (Катания) с 3:2 (26:28, 25:21, 25:21, 21:25, 15:10) в първия двубой от първенството.

Денис Карягин изигра страхотен мач, като се отчете с 25 точки (1 ас, 1 блок, 49% ефективност в атака, 32% перфектно и 59% позитивно посрещане - +10) и бе втори по резултатност.

Руси Желев завърши с 14 точки (2 аса, 2 блока, 42% ефективност в атака, 25% перфектно и 50% позитивно посрещане - +4).

Най-резултатен бе Марко Новело с 28 точки (2 аса, 3 блока).

За Катания Келвин Аринзе се отчете с 23 точки (1 ас), 20 точки добави Лука Башич (1 ас, 3 блока).

В следващия кръг Мачерата среща Консар Равена с Християн Димитров и Самуил Вълчинов, на 26 октомври (неделя) от 19:00 часа.

Катания излиза срещу Ема Вилас Кодиеко Лупи Сиена, от 18:00 часа.

