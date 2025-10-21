Вегас оглави класирането в НХЛ, Уинипег с пета поредна победа

Уинипег надделя над домакина Калгари с 2:1 и постигна пета поредна победа в редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Джонатан Тейвс при числен превес и Марк Шайфли се разписаха в третия период и донесоха обрата на тима си, след като домакините бяха повели с гол на Расмус Андерсон в 33:22 минута. Конър Хелебък допринесе с 32 спасявания за успеха, с който Уинипег събра 10 точки и се доближи само на точка от лидера в Централната дивизия Колорадо.

JONATHAN TOEWS HAS IS FIRST GOAL AS A WINNIPEG JET 🛩️ pic.twitter.com/vXwGnQuPu6 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 21, 2025

Вегас спечели с 4:1 срещу гостуващия Каролина и с 12 точки оглави класирането в НХЛ. Иван Барбашев се отличи с гол и асистенция, Джак Айхел, Павел Дорофеев и Вилям Карлсон също вкараха за четвъртия последователен успех на тима. Мич Марнър завърши с две асистенции.

big goal, HUGE celly 🤩 pic.twitter.com/1SGexHTZUU — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 21, 2025

Себастиан Ахо беше точен за гостите, които прекъснаха серия от пет победи и допуснаха първо поражение в кампанията.

Филаделфия се справи с гостуващия Сиатъл с 5:2. Оуен Типет се разписа два пъти, а Кам Йорк се отличи с три асистенции при втория пореден успех на тима в лигата.

I understand Tippet’s game can be frustrating at times but if he turns into that 30-40 goal guy ?? Do you really trade Jeff Carter all over again ? I think it all depends what you get but he’s on a great contract that’s only going to look better



pic.twitter.com/qCSO1Tiaks — Broad Street Breakout (@BroadStBreakout) October 20, 2025

Ню Йорк Рейнджърс допусна четвърта последователна домакинска загуба след 1:3 от Минесота. 21-годишният руски новобранец Данила Юров вкара първия си гол в НХЛ, а Йонас Бродин и Кирил Капризов също реализираха, с което гостите прекъснаха поредица от три поражения. Артьоми Панарин даде аванс нюйоркчани след само 57 секунди игра, а вратарят Игор Шестьоркин отрази 29 удара, но това не беше достатъчно за първа победа за сезона на тима в "Медисън Скеуър Гардън".

🚨THE NEW YORK RANGERS HAVE SCORED A GOAL AT HOME🚨 pic.twitter.com/PI0XxBVHoJ — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 20, 2025

Монреал се наложи над гостуващия Бъфало с 4:2 и с 10 точки се изравни с лидера в Източната конференция Детройт. Юрай Слафковски, Лейн Хътсън, Джейк Евънс и Оливер Капанен вкараха за канадците, а вратарят Якуб Добеш парира 30 изстрела.

Nick avec le gros jeu



Sacrificed the body to make the play



4-2 MONTRÉAL!!#GoHabsGo pic.twitter.com/OvakwY8VE1 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 21, 2025