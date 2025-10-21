Господин Мирчев: Винаги гледат към върха

Утре Левски (Карлово) приема Спартак (Пловдив). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се бореше за първото място през последните години. Сигурен съм, че тази цел преследват и през настоящия сезон. Имат качествени футболисти, води ги добър треньор. Това не ни плаши. Показали сме, че можем да излизаме с чест от такива двубои. От нас зависи какво ще направим. Трябва да излезем пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на карловския тим.