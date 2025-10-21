Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Господин Мирчев: Винаги гледат към върха

Господин Мирчев: Винаги гледат към върха

  • 21 окт 2025 | 09:29
  • 284
  • 0

Утре Левски (Карлово) приема Спартак (Пловдив). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се бореше за първото място през последните години. Сигурен съм, че тази цел преследват и през настоящия сезон. Имат качествени футболисти, води ги добър треньор. Това не ни плаши. Показали сме, че можем да излизаме с чест от такива двубои. От нас зависи какво ще направим. Трябва да излезем пределно мобилизирани и да изиграем концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на карловския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

  • 20 окт 2025 | 22:12
  • 1788
  • 0
Сагерас: Ще направим всичко възможно Салидо да е готов за двубоя с ЦСКА

Сагерас: Ще направим всичко възможно Салидо да е готов за двубоя с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 22:09
  • 1644
  • 1
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 27548
  • 19
Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

  • 20 окт 2025 | 20:31
  • 3357
  • 3
Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

  • 20 окт 2025 | 20:06
  • 3702
  • 9
Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 20 окт 2025 | 20:01
  • 3425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 26664
  • 9
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 5553
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2203
  • 3
Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

  • 21 окт 2025 | 05:55
  • 1641
  • 0
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3019
  • 7
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 27548
  • 19