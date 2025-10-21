Слави Бинев се кандидатира за член на Съвета на Световната федерация по таекуондо

Председателят на Българската федерация по таекундо (БФТ) и първи вицепрезидент на Европейската централа в бойния спорт (European Taekwondo Union) Слави Бинев обяви официално, че се кандидатира за член на Съвета на Световното таекуондо (World Taekwondo).

"Ако бъда избран, ще бъда ваш личен член на Съвета на Световното таекундо и ще защитавам интересите на всеки един от вас. Нека отстояваме заедно бъдещето на таекуондо - по-силно, обединено и изпълнено с дух", заяви Бинев в социалните мрежи.

"Със страстта си към таекуондото, дългогодишния си опит и отдадеността си към спортисти и треньори, Слави Бинев е готов да служи на нашата глобална таекуондо общност с почтеност, енергия и сърце", написаха от БФТ в подкрепа на кандидатурата му.

Изборите за нова управа на Световното таекуондо ще се състоят на Генералната асамблея на организацията на 23 октомври в Уси (Китай). В ръководството ще бъдат утвърдени президент, трима вицепрезиденти, 14 членове на Съвета и един одитор.

Националният отбор на България по таекуондо в момента провежда двуседмичен лагер в Сузоу (Китай) преди началото на Световното първенство в Уси на 24 октомври. Страната ще бъде представена от петима бойци - Александра Георгиева ( категория до 49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Калина Бояджиева (над 73 кг).