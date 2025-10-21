Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

Ранното изгряване на таланти в съвременния футбол доведе до отсъствието на някои от най-големите млади звезди от Световното първенство до 20 години. Въпреки това този турнир отново бе добро място за „улов“ на бъдещи звезди на световния футбол. "Марка" подбра 20-те най-изявени играчи от изданието през 2025 г., което завърши с историческа първа титла за Мароко.

Мароко и Аржентина привлякоха най-голямо внимание, но играчи от Колумбия, Франция, Испания, Мексико, Япония и САЩ също блеснаха със собствена светлина.

Пабло Гарсия (Испания / Бетис)

Истински „дявол“ с поглед, насочен към вратата. Играе като дясно крило, въпреки че е левичар. Завърши турнира с два гола и една асистенция.

Жилберто Мора (Мексико / Тихуана)

Третият най-млад играч на Световното първенство (16 години) пристигна след спечелването на „Златната купа“ и си тръгна с три гола и две асистенции. Вижда играта преди останалите. Атакуващ полузащитник.

Бенджамин Кремаски (САЩ / Парма)

Носител на „Златната обувка“. Отпадна на четвъртфиналите, но участва в повече голове от всеки друг: отбеляза пет и асистира за два. Бившият играч на Интер Маями показа добро докосване, инстинкт и умение да се включва в атака.

Умане Маама (Уотфорд / Мароко)

Носител на „Златната топка“. Отбеляза един гол и направи четири асистенции. Дясното крило на Мароко напомня за ранния Кристиано Роналдо: гол със задна ножица, асистенция с пета... Притежава голяма мощ.

Ясин Забири (Фамаликао / Мароко)

Носител на „Сребърната топка“. Постоянна заплаха с пресата и движението си без топка. „Деветката“ на Мароко вкара пет гола, два от които на финала, и предизвика още три (автоголове).

Милтон Делгадо (Бока Хуниорс / Аржентина)

Неговата „Бронзова топка“ е награда за усърдната му работа. „Петицата“ на Бока беше опората на Аржентина. Не спираше да отнема топки и винаги се стремеше да играе напред. Даде две асистенции.

Нейсер Виляреал (Милионариос / Колумбия)

„Ней“, голмайсторът на южноамериканските квалификации, навлезе във форма постепенно. Вкара два гола на осминафиналите и три на Испания на четвъртфиналите. Пропусна полуфиналите заради наказание. Мощен в атака на свободни пространства.

Лукас Михал (Монако / Франция)

Спечели „Сребърна топка“ благодарение на своите пет гола в седем мача. Изведе до полуфиналите отбора на Франция, който беше с много липсващи играчи. Демонстрира скорост и голов нюх.

Ян Върджил (Майорка / Испания)

Неговата максимална скорост създаваше хаос в защитите. Лявото крило на Испания не се умори да пробива. Отбеляза един гол и направи една асистенция.

Гесим Ясин (Дюнкерк / Мароко)

Най-талантливият играч на Мароко. Записа два гола и три асистенции. Левичар. Действа като крило и по двата фланга и блести с дрибъла си.

Дилан Горосито (Бока Хуниорс/ Аржентина)

„Двойката“ на Аржентина беше постоянна заплаха в атака. Вкара страхотен гол срещу Италия и „подари“ три гола на Сарко. Много стабилен в защита.

Родриго Мендоса (Елче / Испания)

„Компасът“ на Испания в халфовата линия заедно с Тиаго Питарх. Задаваше темпото и придаваше смисъл на играта. Направи страхотен голов пас срещу Украйна.

Ноам Камара (ПСЖ / Франция)

Вече е дебютирал под ръководството на Луис Енрике. Централен защитник с добра физика и най-вече огромно спокойствие с топка в крака. Успява да филтрира много пасове.

Махер Карицо (Велес / Аржентина)

Плеймейкър. Водеше Аржентина с три гола и една асистенция. Сравнява се с Хулиан Алварес. Притежава дрибъл, завършващ пас и голям обхват на движение.

Янис Беншауши (Монако / Мароко)

Барби спечели „Златната ръкавица“ на световно първенство, на което вратарите не блестяха. Беншауши пропусна финала поради контузия, но вдъхваше сигурност. Много стабилен.

Нико Цакирис (Ърткуейкс / САЩ)

Един от най-брилянтните удари на турнира. Демонстрира го срещу Италия на осминафиналите. Големият партньор на Кремаски в халфовата линия на САЩ.

Джанлука Престиани (Бенфика / Аржентина)

Играта му се подобряваше с всеки мач. Започна като резерва, а завърши като най-полезен играч на четвъртфиналите и полуфиналите. Десничар, добър дрибльор и с невероятен рязък старт.

Ейнар Фаускангер (Хаугесунг / Норвегия)

Издигна стена на вратата на Норвегия едва на 17 години. Три сухи мрежи и спасена дузпа срещу Парагвай за класиране на четвъртфинал.

Джордан Барера (Ботафого / Колумбия)

Големият двигател на Колумбия. Контузи се срещу Испания – преди това направи асистенция – и отсъствието му се усети на полуфиналите. Асистира и за гол срещу Саудитска Арабия.

Рио Ичихара (Омия Ардижа / Япония)

Една от изненадите на Световното първенство. Централен защитник, висок 1,87 метра. Играе във втора дивизия на Япония. Вкара два гола от дузпи. Притежава много точен дълъг пас.