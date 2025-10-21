Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

  • 21 окт 2025 | 03:59
  • 330
  • 0
Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

Ранното изгряване на таланти в съвременния футбол доведе до отсъствието на някои от най-големите млади звезди от Световното първенство до 20 години. Въпреки това този турнир отново бе добро място за „улов“ на бъдещи звезди на световния футбол. "Марка" подбра 20-те най-изявени играчи от изданието през 2025 г., което завърши с историческа първа титла за Мароко.

Мароко и Аржентина привлякоха най-голямо внимание, но играчи от Колумбия, Франция, Испания, Мексико, Япония и САЩ също блеснаха със собствена светлина.

Пабло Гарсия (Испания / Бетис)

Истински „дявол“ с поглед, насочен към вратата. Играе като дясно крило, въпреки че е левичар. Завърши турнира с два гола и една асистенция.

Жилберто Мора (Мексико / Тихуана)

Третият най-млад играч на Световното първенство (16 години) пристигна след спечелването на „Златната купа“ и си тръгна с три гола и две асистенции. Вижда играта преди останалите. Атакуващ полузащитник.

Бенджамин Кремаски (САЩ / Парма)

Носител на „Златната обувка“. Отпадна на четвъртфиналите, но участва в повече голове от всеки друг: отбеляза пет и асистира за два. Бившият играч на Интер Маями показа добро докосване, инстинкт и умение да се включва в атака.

Умане Маама (Уотфорд / Мароко)

Носител на „Златната топка“. Отбеляза един гол и направи четири асистенции. Дясното крило на Мароко напомня за ранния Кристиано Роналдо: гол със задна ножица, асистенция с пета... Притежава голяма мощ.

Ясин Забири (Фамаликао / Мароко)

Носител на „Сребърната топка“. Постоянна заплаха с пресата и движението си без топка. „Деветката“ на Мароко вкара пет гола, два от които на финала, и предизвика още три (автоголове).

Милтон Делгадо (Бока Хуниорс / Аржентина)

Неговата „Бронзова топка“ е награда за усърдната му работа. „Петицата“ на Бока беше опората на Аржентина. Не спираше да отнема топки и винаги се стремеше да играе напред. Даде две асистенции.

Нейсер Виляреал (Милионариос / Колумбия)

„Ней“, голмайсторът на южноамериканските квалификации, навлезе във форма постепенно. Вкара два гола на осминафиналите и три на Испания на четвъртфиналите. Пропусна полуфиналите заради наказание. Мощен в атака на свободни пространства.

Лукас Михал (Монако / Франция)

Спечели „Сребърна топка“ благодарение на своите пет гола в седем мача. Изведе до полуфиналите отбора на Франция, който беше с много липсващи играчи. Демонстрира скорост и голов нюх.

Ян Върджил (Майорка / Испания)

Неговата максимална скорост създаваше хаос в защитите. Лявото крило на Испания не се умори да пробива. Отбеляза един гол и направи една асистенция.

Гесим Ясин (Дюнкерк / Мароко)

Най-талантливият играч на Мароко. Записа два гола и три асистенции. Левичар. Действа като крило и по двата фланга и блести с дрибъла си.

Дилан Горосито (Бока Хуниорс/ Аржентина)

„Двойката“ на Аржентина беше постоянна заплаха в атака. Вкара страхотен гол срещу Италия и „подари“ три гола на Сарко. Много стабилен в защита.

Родриго Мендоса (Елче / Испания)

„Компасът“ на Испания в халфовата линия заедно с Тиаго Питарх. Задаваше темпото и придаваше смисъл на играта. Направи страхотен голов пас срещу Украйна.

Ноам Камара (ПСЖ / Франция)

Вече е дебютирал под ръководството на Луис Енрике. Централен защитник с добра физика и най-вече огромно спокойствие с топка в крака. Успява да филтрира много пасове.

Махер Карицо (Велес / Аржентина)

Плеймейкър. Водеше Аржентина с три гола и една асистенция. Сравнява се с Хулиан Алварес. Притежава дрибъл, завършващ пас и голям обхват на движение.

Янис Беншауши (Монако / Мароко)

Барби спечели „Златната ръкавица“ на световно първенство, на което вратарите не блестяха. Беншауши пропусна финала поради контузия, но вдъхваше сигурност. Много стабилен.

Нико Цакирис (Ърткуейкс / САЩ)

Един от най-брилянтните удари на турнира. Демонстрира го срещу Италия на осминафиналите. Големият партньор на Кремаски в халфовата линия на САЩ.

Джанлука Престиани (Бенфика / Аржентина)

Играта му се подобряваше с всеки мач. Започна като резерва, а завърши като най-полезен играч на четвъртфиналите и полуфиналите. Десничар, добър дрибльор и с невероятен рязък старт.

Ейнар Фаускангер (Хаугесунг / Норвегия)

Издигна стена на вратата на Норвегия едва на 17 години. Три сухи мрежи и спасена дузпа срещу Парагвай за класиране на четвъртфинал.

Джордан Барера (Ботафого / Колумбия)

Големият двигател на Колумбия. Контузи се срещу Испания – преди това направи асистенция – и отсъствието му се усети на полуфиналите. Асистира и за гол срещу Саудитска Арабия.

Рио Ичихара (Омия Ардижа / Япония)

Една от изненадите на Световното първенство. Централен защитник, висок 1,87 метра. Играе във втора дивизия на Япония. Вкара два гола от дузпи. Притежава много точен дълъг пас.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шест оферти на масата за акциите на Севиля

Шест оферти на масата за акциите на Севиля

  • 21 окт 2025 | 03:32
  • 283
  • 0
Трент ще е готов за „Ел Класико“

Трент ще е готов за „Ел Класико“

  • 21 окт 2025 | 03:03
  • 241
  • 0
Барселона няма да пазарува през януари

Барселона няма да пазарува през януари

  • 21 окт 2025 | 02:38
  • 475
  • 0
Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

  • 21 окт 2025 | 02:14
  • 360
  • 0
Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

  • 21 окт 2025 | 01:50
  • 722
  • 1
Полицията в Англия разследва плювня срещу футболист на Бърнли

Полицията в Англия разследва плювня срещу футболист на Бърнли

  • 21 окт 2025 | 01:31
  • 552
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 9466
  • 6
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 197
  • 0
Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 19240
  • 37
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 22344
  • 19
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 24514
  • 25
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 22246
  • 23