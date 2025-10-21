Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

Байер (Леверкузен) и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе на 21 октомври от 22:00 часа на стадион "БайАрена" в Леверкузен. Срещата ще бъде ръководена от испанския рефер Хесус Хил Мансано и се очертава като изключително важна за амбициите на двата отбора в най-престижния европейски клубен турнир. И докато французите имат ясната задача да защитят спечелената през миналия сезон титла в турнира, то "аспирините" по-скоро играят мач за мач и се надяват да стигнат колкото се може по-далеч. Но дали имат сили за изненада тази вечер, това предстои да разберем.

Пари Сен Жермен започна силно и настоящата кампания в Шампионската лига с две победи и заема третата позиция с максималните 6 точки, като парижани имат голова разлика от 6:1. От друга страна, Байер се намира на 25-то място с 2 точки и голова разлика 3:3, след като записа равенства в първите си два си мача. Победа за германския тим би означала сериозен скок в класирането и подобряване на шансовете за продължаване напред, докато успех за ПСЖ би затвърдил отличното им начало и би ги поставил в изключително благоприятна позиция за класиране в елиминационната фаза.

Байер (Леверкузен) демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. В Бундеслигата "аспирините" победиха Майнц 05 с 4:3 (на 18.10.2025), Унион Берлин с 2:0 (на 04.10.2025) и Санкт Паули с 2:1 (на 27.09.2025), а завършиха наравно с Борусия (Мьонхенгладбах) 1:1 (на 21.09.2025). В Шампионската лига отборът записа равенство 1:1 срещу ПСВ Айндховен (на 01.10.2025).

Междувременно, Пари Сен Жермен има по-колеблива форманапоследък с две победи, две равенства и една загуба. В Лига 1 парижани завършиха 3:3 със Страсбург (на 17.10.2025), 1:1 с Лил (на 05.10.2025), победиха Оксер с 2:0 (на 27.09.2025) и загубиха от Марсилия с 0:1 (на 22.09.2025). В Шампионската лига отборът постигна важна победа като гост срещу Барселона с 2:1 (на 01.10.2025).

Историята между двата отбора е ограничена до два мача от осминафиналите на Шампионската лига през 2014 година, като и в двата случая Пари Сен Жермен излезе победител. В първата среща на "БайАрена" парижани разгромиха Байер (Леверкузен) с категоричното 4:0 (на 18.02.2014), а в реванша на "Парк де Пренс" отново надделяха с 2:1 (на 12.03.2014), оформяйки общ резултат 6:1. Тези срещи показват историческо превъзходство на френския гранд, но настоящият Байер е различен отбор, който ще търси реванш на собствен терен.