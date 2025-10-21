Летящият Арсенал срещу непримимия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Арсенал и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Емиратс" в Лондон на 21 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде италианецът Давиде Маса. Този сблъсък между английския и испанския гранд се очертава като един от най-интересните в този кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Арсенал започна участието си в турнира по отличен начин и заема петата позиция в класирането на Шампионската лига с 6 точки от два изиграни мача, като лондончани имат впечатляващ голов баланс от 4:0. Атлетико Мадрид се намира на десето място с 3 точки от същия брой срещи, но с по-офанзивна статистика – 7 отбелязани и 4 допуснати гола. Победа за "топчиите" би ги изстреляла към върха на таблицата и би затвърдила отличното им начало в турнира, докато успех за "дюшекчиите" би ги изравнил по точки с лондончани и би подобрил значително позицията им в класирането.

Арсенал е в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. В последния си мач "топчиите" надделяха над Фулъм с 1:0 на 18 октомври в Премиър лийг, а преди това се наложиха над Уест Хам с 2:0 на 4 октомври. В Шампионската лига лондончани стартираха с убедителна победа над Олимпиакос с 2:0 на 1 октомври. Впечатляващата им серия включва още победи над Нюкасъл с 2:1 на 28 септември и над Порт Вейл с 2:0 в Карабао Къп на 24 септември.

Атлетико Мадрид имаше колебания в началото на сезона но напоследък също демонстрира добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Дюшекчиите" победиха Осасуна с 1:0 на 18 октомври в Ла Лига, завършиха наравно 1:1 в контрола срещу Интер на 10 октомври и със Селта на 5 октомври. В Шампионската лига испанците впечатлиха с разгромна победа над Айнтрахт (Франкфурт) с 5:1 на 30 септември, а преди това надделяха над градския си съперник Реал Мадрид с 5:2 на 27 септември.

Арсенал ще бъде без няколко ключови играчи за този важен двубой. Капитанът Мартин Йодегор, Габриел Жезус, Кай Хаверц и Нони Мадуеке са контузени и няма да участват в мача. Под въпрос остава участието на защитника Пиеро Инкапие.

Атлетико Мадрид също има своите кадрови проблеми. Джони Кардосо е контузен и няма да участва в мача, докато Нико Гонзалес е под въпрос.