Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Летящият Арсенал срещу непримимия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримимия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 154
  • 0
Летящият Арсенал срещу непримимия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Арсенал и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе на стадион "Емиратс" в Лондон на 21 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде италианецът Давиде Маса. Този сблъсък между английския и испанския гранд се очертава като един от най-интересните в този кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Арсенал започна участието си в турнира по отличен начин и заема петата позиция в класирането на Шампионската лига с 6 точки от два изиграни мача, като лондончани имат впечатляващ голов баланс от 4:0. Атлетико Мадрид се намира на десето място с 3 точки от същия брой срещи, но с по-офанзивна статистика – 7 отбелязани и 4 допуснати гола. Победа за "топчиите" би ги изстреляла към върха на таблицата и би затвърдила отличното им начало в турнира, докато успех за "дюшекчиите" би ги изравнил по точки с лондончани и би подобрил значително позицията им в класирането.

Арсенал е в изключителна форма, записвайки пет последователни победи във всички турнири. В последния си мач "топчиите" надделяха над Фулъм с 1:0 на 18 октомври в Премиър лийг, а преди това се наложиха над Уест Хам с 2:0 на 4 октомври. В Шампионската лига лондончани стартираха с убедителна победа над Олимпиакос с 2:0 на 1 октомври. Впечатляващата им серия включва още победи над Нюкасъл с 2:1 на 28 септември и над Порт Вейл с 2:0 в Карабао Къп на 24 септември.

Атлетико Мадрид имаше колебания в началото на сезона но напоследък също демонстрира добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Дюшекчиите" победиха Осасуна с 1:0 на 18 октомври в Ла Лига, завършиха наравно 1:1 в контрола срещу Интер на 10 октомври и със Селта на 5 октомври. В Шампионската лига испанците впечатлиха с разгромна победа над Айнтрахт (Франкфурт) с 5:1 на 30 септември, а преди това надделяха над градския си съперник Реал Мадрид с 5:2 на 27 септември.

Арсенал ще бъде без няколко ключови играчи за този важен двубой. Капитанът Мартин Йодегор, Габриел Жезус, Кай Хаверц и Нони Мадуеке са контузени и няма да участват в мача. Под въпрос остава участието на защитника Пиеро Инкапие.

Атлетико Мадрид също има своите кадрови проблеми. Джони Кардосо е контузен и няма да участва в мача, докато Нико Гонзалес е под въпрос.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

Новите таланти, които изгряха на Световното до 20 години

  • 21 окт 2025 | 03:59
  • 1085
  • 0
Шест оферти на масата за акциите на Севиля

Шест оферти на масата за акциите на Севиля

  • 21 окт 2025 | 03:32
  • 698
  • 0
Трент ще е готов за „Ел Класико“

Трент ще е готов за „Ел Класико“

  • 21 окт 2025 | 03:03
  • 486
  • 13
Барселона няма да пазарува през януари

Барселона няма да пазарува през януари

  • 21 окт 2025 | 02:38
  • 883
  • 0
Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

Влахович с нов "ухажор": Тотнъм също посяга към сърбина

  • 21 окт 2025 | 02:14
  • 744
  • 0
Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

Манчестър Юнайтед се готви да си върне Мейсън Грийнууд

  • 21 окт 2025 | 01:50
  • 1432
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 13439
  • 7
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 1654
  • 0
Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

  • 21 окт 2025 | 05:55
  • 555
  • 0
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 803
  • 3
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 23932
  • 19