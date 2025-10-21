Алавес и Валенсия не намериха пътя към гола

Отборите на Алавес и Валенсия не успяха да се победят в срещата помежду си от 9-ия кръг на Ла Лига. Мачът на "Мендисорота" завърши при резултат 0:0 и не предложи особено зрелище.

Домакините повече могат да съжаляват, че не успяха да стигнат до успеха. Те създадоха по-интересните положения. В 54-тата минута изстрел на Тони Мартинес бе спасен от Хулен Агиресабала.

В Денис Суарес пък разтресе дясната греда, но топката отново не пожела да влезе във вратата.

След това реми Алавес е на 10-ата позиция в класирането с 12 точки. Валенсия пък се намира на 14-тата позиция с 9 точки в актива си.

Снимки: Gettyimages