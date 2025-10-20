Бруно Фернандеш се нареди сред най-добрите подавачи на Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш записа първата си асистенция за сезон 2025/26 в Премиър лийг при победата на Манчестър Юнайтед с 2:1 над Ливърпул. Португалският полузащитник асистира за победния гол на Хари Магуайър, като го намери с отлично центриране в наказателното поле.
С това си подаване Фернандеш вече има 52 асистенции за „червените дяволи“ в английския елит.
Така той се изкачи до петото място в класацията за най-много асистенции в историята на Манчестър Юнайтед в Премиър лийг, като изостава само с три от четвъртия Пол Скоулс. С асистенцията си срещу Ливърпул обаче Фернандеш изпревари легендата Ерик Кантона, който има 51 голови подавания за клуба в първенството.
Лидер в тази своеобразна класация е Райън Гигс със 162 голови подавания, пред Уейн Рууни с 93 и Дейвид Бекъм с 80.
Топ 5 на най-добрите асистенти в Ман Юнайтед:
1. Райън Гигс - 162 асистенции в 632 мача
2. Уейн Рууни - 93 асистенции в 393 мача
3. Дейвид Бекъм - 80 асистенции в 265 мача
4. Пол Скоулс - 55 асистенции в 499 мача
5. Бруно Фернандеш - 52 асистенции в 203 мача