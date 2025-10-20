Обявиха номинираните за "Атлет на годината" в техническите дисциплини за 2025 г.

Световната атлетика обяви номинациите за "Атлет на годината" при жените и мъжете в техническите дисциплини като част от наградите на Световната атлетика за 2025 г. Процесът по гласуване за определяне на най-добрите атлети в света продължава и тази седмица.

За всяка от двете категории са номинирани по петима състезатели. След гласуване ще бъдат определени по двама финалисти, от които ще бъде излъчен победителят.

Как работи гласуването за Атлет на годината

Номинациите отразяват едни от най-забележителните постижения през още една паметна година за леката атлетика, чиято кулминация беше Световното първенство в Токио 25.

Номинирани за Атлетка на годината при жените (технически дисциплини):

- Валъри Алман (САЩ) - световна шампионка и победителка в Диамантената лига в хвърлянето на диск. Непобедена през сезона, с девет от единадесетте най-добри постижения за годината.

- Тара Дейвис-Уудхол (САЩ) - световна шампионка в скока на дължина. Непобедена през сезона, с трите най-добри постижения за годината.

- Анна Хол (САЩ) - световна шампионка в седмобоя. Изравни второто място във вечната световна ранглиста и постигна трите най-добри резултата за 2025 г.

- Никола Олислагерс (Австралия) - световна шампионка в скока на височина в зала и на открито. Шампионка в Диамантената лига и лидер в света с континентален рекорд.

- Камрин Роджърс (Канада) - световна шампионка в хвърлянето на чук. Световна лидерка, изкачила се до второ място във вечната ранглиста с континентален рекорд.

Номинирани за Атлет на годината при мъжете (технически дисциплини):

- Арманд Дуплантис (Швеция) - световен шампион в овчарския скок в зала и на открито. Постави четири световни рекорда и остана непобеден, печелейки и титлата в Диамантената лига.

- Матиа Фурлани (Италия) - световен шампион в скока на дължина в зала и на открито. Автор на две от трите най-добри постижения за годината.

- Итън Кацберг (Канада) - световен шампион в хвърлянето на чук. Световен лидер, изкачил се до пето място във вечната ранглиста с континентален рекорд.

- Хемъш Кър (Нова Зеландия) -световен шампион в скока на височина и сребърен медалист от Световното в зала. Световен лидер с континентален рекорд.

- Педро Пичардо (Португалия) - световен шампион в тройния скок. Световен лидер за сезона.

Гласуването за определяне на финалистите в техническите дисциплини вече е отворено в социалните мрежи на Световната атлетика – Фейсбук, Инстаграм и X. То ще приключи на 26 октомври, а победителите ще бъдат обявени на специална церемония на 30 ноември.

Номинациите за атлетите в беговите дисциплини бяха обявени на 13 октомври, а тези за дисциплините извън стадиона ще бъдат съобщени на 27 октомври.

Крайните победители в анкетата за Атлет на годината при жените и мъжете ще бъдат избрани измежду победителите в отделните категории – бегови, технически и извън стадиона.

Снимки: Imago