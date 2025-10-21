Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

Роял Юнион СЖ и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Срещата ще се проведе на 21 октомври от 22:00 часа на стадион "Лото Парк", като главен съдия ще бъде Глен Ниберг. "Нерадзурите" пристигат за този мач в перфектна форма и ще се надяват тя да продължи и тази вечер, макар домакините да не са за подценяване.

Интер заема впечатляващата 4-та позиция в груповата фаза на Шампионска лига с пълен актив от 6 точки след първите два мача, като "нерадзурите" са отбелязали 5 гола и не са допуснали нито един в своята мрежа. От друга страна, Роял Юнион СЖ се намира на 20-то място с 3 точки, след като е вкарал 3 гола, но е допуснал 5.

Роял Юнион СЖ демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. Белгийците записаха победа в последния си мач срещу Шарлероа (3:1) на 18.10.2025 в местното първенство, след като преди това загубиха от Брюж (0:1) на 05.10.2025. В Шампионска лига те претърпяха тежко поражение от Нюкасъл (0:4) на 01.10.2025. Преди това обаче отборът постигна две последователни победи - срещу Вестерло (2:0) на 27.09.2025 и като гост на Генк (2:1) на 21.09.2025.

Интер е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Нерадзурите" победиха Рома като гост (1:0) на 18.10.2025, завършиха наравно с Атлетико Мадрид (1:1) в контрола на 10.10.2025, разгромиха Кремонезе (4:1) на 04.10.2025, а в Шампионска лига се наложиха над Славия (Прага) (3:0) на 30.09.2025. Преди това записаха и победа над Каляри като гост (2:0) на 27.09.2025.

Роял Юнион СЖ се очаква да започне с формация 3-4-1-2 под ръководството на треньора Давид Юбер. В стартовия състав вероятно ще бъдат включени вратарят Шерпен, защитниците Мак Алистър, Бъргес и Лейсен, полузащитниците Халаили, Зоргане, Расмусен и Нианг, както и нападателите Аит Ел Хадж, Флоруц и Дейвид. Мохамед Фусеини е контузен и няма да участва в мача.

Интер ще заложи на формация 3-5-2 с треньор Кристиан Киву. Очаква се в стартовия състав да бъдат Зомер на вратата, Бисек, Де Фрай и Бастони в защита, Дъмфрис, Фратези, Чалханоолу, Сучич и Карлос Аугусто вероятно ще стартират в средата на терена, както и Бони и Лаутаро в нападение. Контузени са Ди Дженаро и Дармиан, докато участието на Тюрам е под въпрос.