Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

  • 20 окт 2025 | 08:54
  • 157
  • 0
Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар сподели в ефира на „На Фокус”, че не е изненадан от реакцията на хората относно снимката му с лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски.

„Много добре знам, че някои хора по принцип не ме харесват. Натиск към мен няма. Имам тежест на гърба си от това, че с моята федерация дълго време не можем да стигнем до разбирателство. Все по-трудно става да работя с нея. Делян Пеевски е единственият спонсор на нашата федерация. Срещата беше поискана от него. Целият разговор беше за това, че Стефан Ботев искаше да си сложи едно наметало с успехи, към които нямаше никакъв принос”, обясни той.

Той отново категорично заяви, че няма намерения да води политически игри.

„Моята политика е спортът и гледам да стоя в нея. Искам най-доброто за кариерата си. Искам да се състезавам за родината си. Няма от какво да се притеснявам, представям нещата такива, каквито са. Затвърждавам си позицията и стоя зад нея”, допълни той.

„Претърпял съм много предателства във федерацията. Нормално е хората да не могат да си доверят парите на тях, тъй като много пъти са хващани средства да се харчат не по предназчение. Предни ръководства са искали да продават мен зад гърба ми. Предлаган съм на Кувейт, Саудитска Арабия, Катар”, поясни световният шампион по вдигане на тежести.

И сподели, че не знае дали има смисъл да се бори, ако не е желан от собствената му федерация.

„Трябва и двете страни да имат желание, не мисля, че трябва да влизаме в някакви войни. Болно ми е, че трябва да взема такова решение, защото „българин да се наричам първа радост е за мен”. Правя всичко възможно да остана в България”, заключи Насар.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Трима български състезатели се класираха сред най-добрите осем на турнир на сабя в Истанбул

Трима български състезатели се класираха сред най-добрите осем на турнир на сабя в Истанбул

  • 19 окт 2025 | 21:01
  • 780
  • 0
Локомотив (ГО) продължава без загуба в мъжкото хандбално първенство

Локомотив (ГО) продължава без загуба в мъжкото хандбално първенство

  • 19 окт 2025 | 19:00
  • 983
  • 0
Калояна Налбантова завоюва втора титла в кариерата си

Калояна Налбантова завоюва втора титла в кариерата си

  • 19 окт 2025 | 13:43
  • 812
  • 1
Медал за Йордан Гълъбов от турнира по шпага в Дъблин

Медал за Йордан Гълъбов от турнира по шпага в Дъблин

  • 19 окт 2025 | 12:20
  • 1281
  • 0
Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето

Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето

  • 19 окт 2025 | 11:35
  • 870
  • 0
Сто брейкъри и девет клуба на Държавното в Разград

Сто брейкъри и девет клуба на Държавното в Разград

  • 19 окт 2025 | 01:24
  • 1115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 165853
  • 404
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 35734
  • 40
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 1935
  • 1
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 1328
  • 0
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 59547
  • 20
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 24746
  • 7