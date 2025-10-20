Камавинга не иска пак да е ляв бек в Реал Мадрид

Халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга даде да се разбере, че не иска и при Чаби Алонсо да играе като ляв защитник. Карло Анчелоти го използваше на тази позиция при необходимост, но французинът не е щастлив там.

“Най-важното е да помагам на отбора, но има моменти, в които трябва да знаеш как да правиш различни неща. Трябва да можеш да помагаш на отбора максимално и ако понякога се налага да играеш на други позиции, това е нормално. Но в дългосрочен план – не. Отборът винаги е най-важен. Ще ми зададете ли въпроса за левия бек? Не, ляв бек – не. В центъра на терена – да”, обясни Камавинга пред “Телефут”.

Срещу Хетафе през уикенда левичарят беше титуляр в двойка заедно с Орелиан Чуамени в схема 4-2-3-1, а пред тях действаше Джуд Белингам.