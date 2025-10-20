Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Камавинга не иска пак да е ляв бек в Реал Мадрид

Камавинга не иска пак да е ляв бек в Реал Мадрид

  • 20 окт 2025 | 16:19
  • 270
  • 0

Халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга даде да се разбере, че не иска и при Чаби Алонсо да играе като ляв защитник. Карло Анчелоти го използваше на тази позиция при необходимост, но французинът не е щастлив там.

“Най-важното е да помагам на отбора, но има моменти, в които трябва да знаеш как да правиш различни неща. Трябва да можеш да помагаш на отбора максимално и ако понякога се налага да играеш на други позиции, това е нормално. Но в дългосрочен план – не. Отборът винаги е най-важен. Ще ми зададете ли въпроса за левия бек? Не, ляв бек – не. В центъра на терена – да”, обясни Камавинга пред “Телефут”.

Срещу Хетафе през уикенда левичарят беше титуляр в двойка заедно с Орелиан Чуамени в схема 4-2-3-1, а пред тях действаше Джуд Белингам.

Станимир Стоилов посочи причините за първата загуба на Гьозтепе

Защитник на Милан предотврати жълт картон на героя Леао

Директор на Фиорентина за дузпата на Милан: Това беше отвратителна и скандална сцена

Фермин Лопес: Скоро Барселона ще се завърне към най-добрата си версия

Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

Де Лихт разкри кои слаби звена на Ливърпул е използвал Манчестър Юнайтед

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Национал с тежка контузия

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Григор Димитров се срина с пет места

