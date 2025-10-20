Популярни
Сара Лахти с впечатляващ златен дубъл на шведския шампионат по крос-кънтри

  • 20 окт 2025 | 16:00
Сара Лахти с впечатляващ златен дубъл на шведския шампионат по крос-кънтри

Сара Лахти, която на два пъти е заемала шесто място на европейско първенство по крос-кънтри, демонстрира отлична форма преди тазгодишното издание на надпреварата в Лагоа на 14 декември. Тя постигна двойна победа на шведския шампионат по крос-кънтри, който се проведе този уикенд (18-19) в Лидингьо.

В съботния старт на 4 километра при жените двукратната олимпийска финалистка на 10 000 метра доказа класата си с доминиращо бягане, за да спечели шестата си национална титла с време 13:09.

В неделното състезание на 10 километра Лахти отново беше без конкуренция. Тя пое контрола над надпреварата още от самото начало и остави останалите състезателки далеч зад себе си, завършвайки дистанцията за 34:11.

При мъжете победата грабна олимпиецът от Токио Симон Сундстрьом. Четирикратният национален шампион на 3000 метра стийпълчейз спечели с време 30:25.

Лахти, която беше шеста както в Йер през 2015 г., така и в Анталия през 2024 г., ще се стреми отново към силно представяне на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа 2025 на 14 декември.

Снимки: Imago

