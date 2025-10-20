Популярни
Петцифрена сума събра благотворителният куиз на българските "артилеристи"

  • 20 окт 2025 | 10:00
Петцифрена сума събра благотворителният куиз на българските "артилеристи"

В средата на октомври под мотото „Дом далеч от дома” се проведе благотворителният футболен куиз, организиран от фен клуба на „Арсенал“ в България, по време на който бяха събрани 10 000 лева в подкрепа на нуждите на фондация „Злато“ и децата с рак в България.

Домакини на събитията бяха заведения в 8 града в страната – Благоевград, Бургас, Варна, Плевен, Русе, София, Стара Загора и Шумен – като общият брой на участниците надхвърли 350 души, разпределени в 71 отбори. Популярни лица, сред които журналистът и футболен анализатор Боби Борисов, телевизионните водещи Ники Кънчев и Андрей Арнаудов, кулинарният магьосник chef Джун Йошида и актьорите Иван Станчев и Христо Пъдев, пък се включиха с видео въпроси за истинските фенове в майсторския кръг на викторините.

Петцифрената сума, събрана по време на ивентите, ще бъде дарена изцяло за ремонт и поддръжка на съобразения със специфичните нужди на онкоболните деца дом-пансионат към клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, в който се настаняват деца с рак от цялата страна, които имат нужда от продължителен престой и лечение. Същевременно децата и родителите получават и психосоциална подкрепа в комплекс „Златна грижа“ на територията на ИСУЛ, благодарение на фондация „Злато“, повече за чиято дейност може да намерите на https://www.fgold.org/.

Фен клубът на „Арсенал“ в България изказва искрена благодарност на домакините и всички други партньори на куизовете, на звездите, които изпратиха видео въпроси, както и на всички участници. Събитието „Дом далеч от дома” пък е първата част от подкрепата, която българските „артилеристи“ оказват на фондация „Злато“ и децата с рак у нас този сезон. Кулминацията ще бъде юбилейното десето издание на Дамския благотворителен футболен турнир, който ще се състои в София на Международния ден на жената 8 март.

