Българин спечели едно от най-престижните колоездачни състезания в света за младежи

  • 20 окт 2025 | 15:15
  • 363
  • 0
Младият български колоездач Никалъс ван дер Мерве постигна победа в едно от най-престижните юношески състезания в света.

18-годишният Ван дер Мерве триумфира в индивидуалния старт по часовник в надпреварата Chrono des Nations U19, която е с категория 1.1. Той измина дистанцията от 26,74 километра със старт и финал в Льо Ербие, Франция за 33 минути и 12 секунди, като разви средна скорост от  48,325 км/ч.

Втори на 14 секунди остана чехът Якуб Патраш, а трети на 16 секунди се нареди представителят на домакините от Франция Люк Ройер. Зад Ван дер Мерве останаха още куп състезатели от Франция, Белгия, Великобритания, Италия и Дания, голяма част от които са част от младежките състави на отбори от Световния тур.

