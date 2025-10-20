Лукан с четвъртото най-добро време на 10 км в Европа за годината

Словенската лекоатлетка Клара Лукан постигна четвъртото най-бързо време на 10 км за европейска състезателка през тази година, след като записа резултат от 30:54 в Любляна в неделя.

25-годишната Лукан, която вече е лидер в европейската ранглиста за сезона с впечатляващото си представяне от 30:26 в Кастейон, Испания, през февруари, зарадва домакинската публика в словенската столица с убедителна победа. Тя е и бронзова медалистка на 10 км от Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през март.

На второ място завърши нейната сънародничка Лиза Шайн, която постави нов личен рекорд от 31:56. Шайн се класира на 11-то място в полумаратона на Брюксел-Льовен 2025. Състезанието беше част от маратона на Любляна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages