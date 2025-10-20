Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лукан с четвъртото най-добро време на 10 км в Европа за годината

Лукан с четвъртото най-добро време на 10 км в Европа за годината

  • 20 окт 2025 | 13:42
  • 358
  • 0
Лукан с четвъртото най-добро време на 10 км в Европа за годината

Словенската лекоатлетка Клара Лукан постигна четвъртото най-бързо време на 10 км за европейска състезателка през тази година, след като записа резултат от 30:54 в Любляна в неделя.

25-годишната Лукан, която вече е лидер в европейската ранглиста за сезона с впечатляващото си представяне от 30:26 в Кастейон, Испания, през февруари, зарадва домакинската публика в словенската столица с убедителна победа. Тя е и бронзова медалистка на 10 км от Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през март.

На второ място завърши нейната сънародничка Лиза Шайн, която постави нов личен рекорд от 31:56. Шайн се класира на 11-то място в полумаратона на Брюксел-Льовен 2025. Състезанието беше част от маратона на Любляна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

Олимпийската шампионка Лиза Терш спечели световна титла в триатлона

  • 19 окт 2025 | 13:04
  • 448
  • 0
Пичардо - шампионът, който пази най-доброто за накрая

Пичардо - шампионът, който пази най-доброто за накрая

  • 18 окт 2025 | 17:34
  • 3984
  • 0
Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

  • 18 окт 2025 | 15:54
  • 972
  • 0
Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

  • 18 окт 2025 | 15:38
  • 1792
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

Мелиса Джеферсън-Уудън посочи хората, които са я тласнали към успехите през 2025 г.

  • 18 окт 2025 | 13:55
  • 1563
  • 0
Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

Карл Люис за Enhanced Games: Не са заплаха за имиджа на олимпийските спортове

  • 18 окт 2025 | 13:30
  • 2484
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 11777
  • 13
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 9215
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 20070
  • 54
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 12979
  • 1
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 6284
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 4015
  • 1