Кристина Илиева: Новите треньори на ансамбъл девойки трябва да вярват в децата

Новият старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика за девойки индивидуално Кристина Илиева си поставя високи цели, след като спечели две световни титли с ансамбъла в тази възрастова група.

"Изключително съм благодарна за всичко, което постигнаха двата отбора в ансамбъл девойки - да станем световни шампионки. Смятам обаче, че съм дала всичко от себе си за тези два отбора и е време да продължа своето развитие в друга насока. Искам да помогна с каквото мога и в индивидуалното, каза Илиева.

"Аз винаги си поставям най-високите цели. На Управителния съвет също казах, че искам както на Европейското, така и на Световното първенство да отидат най-подготвените момичета - тези, които имат шанс за първото място. В момента ситуацията в отбора е такава, че всяко дете тренира с личен треньор. Аз също имам две гимнастички - Александра Петрова от клуб Илиана, родена през 2012 година, която сега навлиза при девойките в националния отбор, и Деа Емилова от Академик, която за втора поредна година ще бъде част от състава", добави треньорката пред БНР.

"Ще се проведат редица контролни състезания, ще взема предвид и резултатите от турнирите. Г-жа Раева идва всеки ден в залата, тя също има наблюдения върху подготовката. Надявам се към март, около два месеца преди Европейското първенство да имаме яснота кое дете на кой уред ще се представя. Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили", каза още тя.

Европейското първенство догодина ще бъде във Варна, което е допълнителна отговорност, но и изключителна възможност.

"С ансамбъл девойки играхме на Световното първенство в София - беше нещо уникално. За мен това беше второто Световно, първото беше в Клуж-Напока, но емоциите в София бяха невероятни. Това беше едно от любимите ми състезания - публиката направи преживяването незабравимо", коментира Илиева.

Ръководството на Българска федерация художествена гимнастика (БФХГ) обяви конкурс за нов старши треньор на ансамбъла. Кристина Илиева се обърна с послание към тези, които ще я наследят на поста: "Искам да им кажа да вярват в децата. Всяка трудност, през която преминават по пътя, е за да станат по-силни, за да бъдат готови за Световното първенство и да се представят по най-добрия възможен начин".