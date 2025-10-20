Късен гол на Дилан Гънтър донесе победа на Юта, нов силен мач на Шмалц и Келър

Дилан Гънтър бе точен 9:23 минути преди края последната третина, с което донесе победата на Юта Мамът с 3:2 срещу гостуващия Бостън Брюинс в Солт Лейк Сити в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Ник Шмалц и Клейтън Келър отбелязаха по две точки, като първият направи две асистенции, а втория се отчете с гол и една асистенция. Тяхното представяне идва два дни, след като те двамата реализираха общо осем точки при победата на Юта с 6:3 срещу Сан Хосе Шаркс в петък.
Логан Куули записа третото попадение ца Мамът, които спечелиха три поредни мача и останаха непобедени у дома този сезон.
Витек Ванечек отрази 24 удара, половината от които във втората третина.
Давид Пастърнак бе точен два пъти за Брюинс, с което изравни канадската легенда Рей Борк на шесто място в клубната история по голове с 395. Йонас Корписало направи 24 спасявания.