Емит Фини вкара първите си два гола в НХЛ, Детройт с пета поредна победа

Емит Фини вкара първите два гола в кариерата си в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Детройт Ред Уингс спечели пети пореден мач през редовния сезон след победа с 4:2 срещу Едмънтън Ойлърс. Дилан Ларкин също се разписа два пъти и асистира за две попадения, едното от които бе на центъра.

Джон Гибсън направи 16 спасявания на вратата на Детройт и получи асистенция при второто попадение на Ларкин, който е с поне една точка във всички шест мача на Ред Уингс този сезон. Ноа Филп и Леон Драйзайтел бяха точни за Ойлърс, а Стюърт Скинър спря 20 удара на вратата на канадците.

Едмънтън, без контузения Патрик Кейн, загуби втори мач за два дни, след като в събота следобед отстъпи с 3:5 на Ню Джърси Девилс. Ойлърс продължават да бъдат колебливи от началото на сезона и отправиха само три удара в първата третина, в която защитата измъкна отбора от разгром.