Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. 15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

  • 20 окт 2025 | 09:25
  • 217
  • 0
15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика

Българските състезатели спечелиха 15 медала (9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови) на Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки, проведени в Кишинев (Молдова) през уикенда.

Националите впечатлиха със своето високо ниво на подготовка, техническа прецизност и артистичност при изпълнение на съчетанията си, което им осигури първото място отборно в конкуренция на силните тимове на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.

"Изключително успешно представяне, което още веднъж доказа силата на българската школа по спортна аеробика и нейния устойчив напредък в подготовката на млади таланти", написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

Всички финалисти за България: 

Възрастова група 9-11 години 
Категория индивидуално момичета 
1 място Джемре Стефанова 
2 място Мирослава Митева 

Категория индивидуално момчета
 1 място Димитър Цънцаров
 3 място Николай Любенов 

Категория смесени двойки 
1място Ива Колева и Николай Любенов 
Категория тройки 1 място Яна Господинова, Александра Калинова и Мирослава Митева 
3 място Ивелина Рибарова, Надежда Петкова и Боряна Цънцарова 

Категория групи
 1 място Рая Чобанова, Невелина Русенова , Лора Динева, Крисия Йорданова, Йоана Иванова
 2 място Ивелина Рибарова, Надежда Петкова, Боряна Цънцарова, Филипа Качорова и Анелия Спасова 

Възрастова група 12-14 години 
Категория индивидуално девойки 
2 място Николета Серафимова 4 място Инджиляй Ариф

Възрастова група 15-17 години 
Категория индивидуално жени
 1 място Неда Запрянова 
2 място Стефани Лечева

Категория индивидуално юноши 
1 място Атанас Благоев 

Категория смесени двойки 
1 място Стефани Лечева и Атанас Благоев

Категория тройки 
1 място Стефани Лечева, Неда Запрянова и Мария Вълчева

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

Кевин Пенев и Давид Иванов в топ 12 на три уреда след първия ден на квалификациите в Джакарта

  • 19 окт 2025 | 19:31
  • 517
  • 0
Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

  • 19 окт 2025 | 18:23
  • 649
  • 0
България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

  • 18 окт 2025 | 20:16
  • 920
  • 0
Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

  • 18 окт 2025 | 18:06
  • 572
  • 0
Жените с добра подиум тренировка преди Световното

Жените с добра подиум тренировка преди Световното

  • 18 окт 2025 | 17:14
  • 802
  • 0
Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

Стилияна Николова с едно ново съчетание, Ева Брезалиева – с четири за новия сезон

  • 18 окт 2025 | 12:46
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 3487
  • 3
Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 170589
  • 421
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 37928
  • 40
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 2814
  • 2
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2135
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 26819
  • 7