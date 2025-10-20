Държавното отборно първенство по тенис на маса за мъже започва днес в Панагюрище

Държавното отборно първенство по тенис на маса за мъже започва днес от 14:00 часа в голямата зала на "Арена Асарел" в Панагюрище и ще продължи до утре. Това съобщи за БТА председателят на спортен клуб "Асарел Медет" Асен Попниколов.

"Състезанието е първи етап първия кръг на есенния полусезон във Висшата лига за мъже по тенис на маса. В него участват осемте най-добри отбора в страната - ЦСКА, Боровец Горна Оряховица, Комета плюс Луковит, Мерек-Дигеста спорт Дупница, Дунав Русе, Асарел Медет Панагюрище, Роко Шумен и Масов тенис Пловдив", уточни Попниколов.

По думите му се играе във формат четири от седем срещи, като по два мача ще се проведат в двата състезателни дни.

"Следващият, първи етап от втория кръг на есенния полусезон ще се състои на 15 и 16 ноември в Дупница", допълни Попниколов.

По същото време във Варна се провежда и Държавното отборно първенство по тенис на маса за жени, в което участват осемте водещи женски отбора в страната, сред които и Асарел Медет Панагюрище.

В края на август се проведе традиционният международен турнир "Асарел България Оупън" в Панагюрище, с което е отбеляза и десетата годишнина от откриването на спортна зала "Арена Асарел".