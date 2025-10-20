Популярни
Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

  20 окт 2025 | 08:04
Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

ФИФА може да промени правилата си за засади преди Световното първенство през 2026 г., съобщава Mundo Deportivo, цитирайки бившия рефер Едуардо Итуралде Гонсалес в програмата на Carrusel Deportivo.

Въпросното правило за засада е известно като „Закон на Венгер“ и разработено от легендарния Арсен Венгер, който сега е директор на ФИФА за развитие на световния футбол. Още през май месец се появиха първите слухове, че подобно нововъведение е възможно, тогава по инициатива на европейската футболна централа УЕФА. Сега се отбелязва, че новото правило може да бъде тествано още през 2026 г. за Мондиала в Северна Америка.

УЕФА ще обсъди евентуална промяна на правилото за засада
УЕФА ще обсъди евентуална промяна на правилото за засада

Според инициативата на Венгер, засада ще се отсъжда само ако има видима празнина между нападателя и защитника. Ако играчите са подравнени – дори частично, например, ако петата на нападателя е на едно ниво с ходилото на защитника – тогава няма да има засада.

“Процесът е следният: в края на октомври или ноември експертна комисия, състояща се от 23 играчи и 11 съдии, разглежда нови предложения. И най-интересното е, че тази комисия се председателства от самия Венгер, инициаторът на инициативата. Ако идеята премине този етап, тя се представя на годишното събрание на 20 януари, а след това и на общото събрание, което се провежда в края на февруари или началото на март. 95% от предложенията, които достигат до този етап, обикновено се одобряват”, отбеляза Итуралде.

