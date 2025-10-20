Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

ФИФА може да промени правилата си за засади преди Световното първенство през 2026 г., съобщава Mundo Deportivo, цитирайки бившия рефер Едуардо Итуралде Гонсалес в програмата на Carrusel Deportivo.
Въпросното правило за засада е известно като „Закон на Венгер“ и разработено от легендарния Арсен Венгер, който сега е директор на ФИФА за развитие на световния футбол. Още през май месец се появиха първите слухове, че подобно нововъведение е възможно, тогава по инициатива на европейската футболна централа УЕФА. Сега се отбелязва, че новото правило може да бъде тествано още през 2026 г. за Мондиала в Северна Америка.
УЕФА ще обсъди евентуална промяна на правилото за засада
Според инициативата на Венгер, засада ще се отсъжда само ако има видима празнина между нападателя и защитника. Ако играчите са подравнени – дори частично, например, ако петата на нападателя е на едно ниво с ходилото на защитника – тогава няма да има засада.
“Процесът е следният: в края на октомври или ноември експертна комисия, състояща се от 23 играчи и 11 съдии, разглежда нови предложения. И най-интересното е, че тази комисия се председателства от самия Венгер, инициаторът на инициативата. Ако идеята премине този етап, тя се представя на годишното събрание на 20 януари, а след това и на общото събрание, което се провежда в края на февруари или началото на март. 95% от предложенията, които достигат до този етап, обикновено се одобряват”, отбеляза Итуралде.