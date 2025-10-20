Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

ФИФА може да промени правилата си за засади преди Световното първенство през 2026 г., съобщава Mundo Deportivo, цитирайки бившия рефер Едуардо Итуралде Гонсалес в програмата на Carrusel Deportivo.

Въпросното правило за засада е известно като „Закон на Венгер“ и разработено от легендарния Арсен Венгер, който сега е директор на ФИФА за развитие на световния футбол. Още през май месец се появиха първите слухове, че подобно нововъведение е възможно, тогава по инициатива на европейската футболна централа УЕФА. Сега се отбелязва, че новото правило може да бъде тествано още през 2026 г. за Мондиала в Северна Америка.

Според инициативата на Венгер, засада ще се отсъжда само ако има видима празнина между нападателя и защитника. Ако играчите са подравнени – дори частично, например, ако петата на нападателя е на едно ниво с ходилото на защитника – тогава няма да има засада.

“Процесът е следният: в края на октомври или ноември експертна комисия, състояща се от 23 играчи и 11 съдии, разглежда нови предложения. И най-интересното е, че тази комисия се председателства от самия Венгер, инициаторът на инициативата. Ако идеята премине този етап, тя се представя на годишното събрание на 20 януари, а след това и на общото събрание, което се провежда в края на февруари или началото на март. 95% от предложенията, които достигат до този етап, обикновено се одобряват”, отбеляза Итуралде.

🚨🚨



➡ The 'Wenger Law' on the offside is making a strong impact, and it CAN CHANGE THE ENTIRE WORLD OF FOOTBALL



🗣 "The proposal is being presented and has a good chance of being approved"



🗓 IT COULD BE IMPLEMENTED FOR THE 2026 WORLD CUP@itu_edu pic.twitter.com/6JvlRRD0pc — Wal (@walchavito) October 18, 2025