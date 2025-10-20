Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

Номер 12 в световната ранглиста Каспер Рууд се обърна към французина Уго Умбер, след като го победи във финала на турнира от сериите ATP-250 в Стокхолм, Швеция. Норвежецът триумфира след успех с 6:2, 6:3.

“Първо, бих искал да поздравя Уго за изминалата седмица и да се извиня за днес. Мисля, че изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година, така че наистина съжалявам. Много съм щастлив, но съжалявам, Уго. Знам, че ще ме унищожиш, ако не играя добре, така че трябваше да играя добре”, каза Рууд след края на мача.

The moment Casper Ruud claimed his 2nd title of 2025 🤩👏#BNPParisbasNordicOpen pic.twitter.com/rOdxlhPBMM — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2025

Това бе 14-ата титла в кариерата на Каспер Рууд, и общо 12-та от турнир на ATP-250. Също така отличието на Скандинавския полуостров е първо за норвежеца на закрито и второ за 2025 г.