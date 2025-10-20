Популярни
Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

  20 окт 2025
  • 135
  • 0
Рууд към Умбер след финала: Изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година

Номер 12 в световната ранглиста Каспер Рууд се обърна към французина Уго Умбер, след като го победи във финала на турнира от сериите ATP-250 в Стокхолм, Швеция. Норвежецът триумфира след успех с 6:2, 6:3.

Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм
Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм

“Първо, бих искал да поздравя Уго за изминалата седмица и да се извиня за днес. Мисля, че изиграх най-добрия си мач срещу теб тази година, така че наистина съжалявам. Много съм щастлив, но съжалявам, Уго. Знам, че ще ме унищожиш, ако не играя добре, така че трябваше да играя добре”, каза Рууд след края на мача.

Това бе 14-ата титла в кариерата на Каспер Рууд, и общо 12-та от турнир на ATP-250. Също така отличието на Скандинавския полуостров е първо за норвежеца на закрито и второ за 2025 г.

