Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм

Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм

  • 19 окт 2025 | 18:35
  • 188
  • 0
Каспер Рууд спечели трофея в Стокхолм

Вторият поставен Каспер Рууд (Норвегия) ликува с трофея на турнира по тенис на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТП 250 с награден фонд 707 хиляди евро.

Рууд надделя във финала над и четвъртия в схемата Юго Юмбер (Франция) с 6:2 6:3 само за 68 минути игра.

За 26-годишният тенисист това бе 14-ата титла в кариерата му. Трофеят е втори за Каспер Рууд на настилка, различна от клея, а и първи на закрито.

Норвежкият тенисист започна много уверено, направи пробив в четвъртия гейм и впоследствие поведе с 4:1, като малко по-късно затвори сета при 6:2 с втори пробив.

Във втората част Каспер Рууд отново поведе с 4:1 и завърши успешно двубоя при втория си мачбол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

  • 19 окт 2025 | 16:06
  • 547
  • 0
Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо

Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо

  • 19 окт 2025 | 15:06
  • 995
  • 0
Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

  • 19 окт 2025 | 14:38
  • 859
  • 0
Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

  • 19 окт 2025 | 13:56
  • 682
  • 0
Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

  • 19 окт 2025 | 11:25
  • 516
  • 0
Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

  • 19 окт 2025 | 11:05
  • 742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 18:50
  • 68798
  • 124
Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 18:48
  • 1854
  • 0
11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

  • 19 окт 2025 | 18:53
  • 493
  • 0
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 70317
  • 260
Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 8994
  • 14
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 23765
  • 9