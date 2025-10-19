Иван Стоянов: Стремим се към най-високото! Лудогорец не е това, което беше

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след победата с 1:0 срещу Локомотив (София) в efbet Лига. Бившата звезда на ЦСКА и Лудогорец заяви, че отборът му се цели в най-високото в шампионата.

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

"Играхме срещу много силен съперник. Направихме каквото искахме - да излезем, да пресираме, да имаме положения и най-важното да вкараме. Наложи се да направим двете смени - Хофман имаше проблеми с дишането, Шариф Осман имаше картон, затова направихме тези две смени. Летвата ще е високо и ще се стремим към най-високото с всеки изминал мач.

Шейтанов: Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони

Ще излизаме срещу съперниците максимално концентрирано и ако е възможно, да печелим във всеки мач. Във всеки момент всеки е готов да влезе и да покаже защо е в клуба. Знаем в каква форма е Лудогорец, нека се възстановим, мачът беше наистина тежък. После ще ги анализираме Лудогорец, надявам се да стоим и по-добре от днес, и ще гледаме да се възползваме от това, че не са това, което беше Лудогорец", каза Иван Стоянов.