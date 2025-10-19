Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

  • 19 окт 2025 | 07:21
  • 790
  • 4
Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

Локомотив (София) посреща ЦСКА 1948 в късния неделен мач от efbet Лига. Срещата на стадиона на "железничарите" започва с първия съдийски сигнал на Мартин Величков в 20:00 часа.

В последните два месеца отборът на Станислав Генчев изживява труден период, като последната победа на Локомотив датира от 10 август т.г. Тогава "червено-черните" спечелиха с 1:0 гостуването си на Ботев (Пловдив). В кръга преди паузата за националните отбори момчетата на Генчев загубиха с 0:2 столичното дерби срещу Славия.

Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му
Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му

По време на паузата клубът от квартал "Надежда" беше напуснат от директора на ДЮШ Ратко Достанич, който водеше тима в края на миналия сезон, и от треньора в школата Юлиян Петков - двамата потеглиха в посока "Овча купел", където "белите" се разделиха със Златомир Загорчич.

ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща
ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща

Същевременно ЦСКА 1948 записа много добър сезон, като преди този кръг "червените" от Бистрица имат 23 точки, което им отрежда второто място във временното класиране. Все пак отборът на Иван Стоянов допусна леко колебание преди паузата в средата на месеца, като Спартак (Варна) успя да си тръгне с точка от стадион "Витоша".

Локомотив (София) - ЦСКА 1948

Съдия: Мартин Величков
Начало: 20:00 часа
Стадион: "Локомотив", София

