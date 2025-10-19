Популярни
Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  2. Райо Валекано
  3. Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

  • 19 окт 2025 | 21:29
  • 424
  • 0

Райо Валекано записа трети пореден успех във всички турнири, след като отнесе Леванте с 3:0 като гост в двубой от 9-ия кръг на Ла Лига. Това веднага придвижи столичани с няколко места напред в класирането. Тимът от Валенсия пък инкасира пета загуба, като все още няма успех на свой терен.

“Пчеличките” изпратиха противника в нокдаун с два гола още преди първия половин час, дело на национала Хорхе де Фрутос (12’,25’). Между тях футболистите на Леванте също бяха изпратили веднъж топката в мрежата, но попадението на Карлос Алварес не беше признато заради засада при атаката.

В 65-ата Алваро Гарсия подсигури трите точки за Райо с гол за 3:0.

През идната седмица на Райо Валекано му предстои мач в Лига на конференциите срещу шведите от Хекен.

