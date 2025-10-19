38-годишен шампион с Реал Мадрид получи инсулт

Бившият футболист на Реал Мадрид Ройстън Дренте, който в момента е на 38 години, е хоспитализиран след прекаран инсулт в петък. Очаква се възстановяването му да премине без усложнения.

В официално съобщение се посочва: „За него се полагат добри грижи и е в сигурни ръце. Медицинският екип и най-близките му хора очакват възстановяването да протече безпроблемно“. Семейството на играча също така призовава за „спокойствие и уединение през този период“.

Нидерландецът пристигна на “Бернабеу” през лятото на 2007 година от Фейенорд срещу 14 млн. евро. Дренте изкара три сезона в Реал, през които спечели една титла от Ла Лига и записа общо 65 мача с 4 гола и 5 асистенции. Последваха наеми в Еркулес и Евертън, след което договорът му с “кралете” изтече и той напусна като свободен агент.

Дренте прекрати кариерата си преди точно две години, след което започна работа в здравния сектор. Куриозното за него е, че има осем деца от няколко жени.

