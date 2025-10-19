Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. 38-годишен шампион с Реал Мадрид получи инсулт

38-годишен шампион с Реал Мадрид получи инсулт

  • 19 окт 2025 | 20:00
  • 1768
  • 0
38-годишен шампион с Реал Мадрид получи инсулт

Бившият футболист на Реал Мадрид Ройстън Дренте, който в момента е на 38 години, е хоспитализиран след прекаран инсулт в петък. Очаква се възстановяването му да премине без усложнения.

В официално съобщение се посочва: „За него се полагат добри грижи и е в сигурни ръце. Медицинският екип и най-близките му хора очакват възстановяването да протече безпроблемно“. Семейството на играча също така призовава за „спокойствие и уединение през този период“.

Нидерландецът пристигна на “Бернабеу” през лятото на 2007 година от Фейенорд срещу 14 млн. евро. Дренте изкара три сезона в Реал, през които спечели една титла от Ла Лига и записа общо 65 мача с 4 гола и 5 асистенции. Последваха наеми в Еркулес и Евертън, след което договорът му с “кралете” изтече и той напусна като свободен агент.

Дренте прекрати кариерата си преди точно две години, след което започна работа в здравния сектор. Куриозното за него е, че има осем деца от няколко жени.

Бивш съотборник на Кристиано го подлудявал на тренировките в Реал Мадрид
Бивш съотборник на Кристиано го подлудявал на тренировките в Реал Мадрид
 Ван дер Мейде убеждавал провален талант да не ходи в Евертън
Ван дер Мейде убеждавал провален талант да не ходи в Евертън
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 27206
  • 10
Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2025 | 14:51
  • 2547
  • 0
Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

  • 19 окт 2025 | 10:54
  • 8113
  • 4
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

Холанд отново натисна бутона "чудовище"

  • 19 окт 2025 | 10:03
  • 16968
  • 3
Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

  • 19 окт 2025 | 09:28
  • 2268
  • 3
Как Ливърпул страда от липсата на Трент

Как Ливърпул страда от липсата на Трент

  • 19 окт 2025 | 09:06
  • 8773
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 125286
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 7009
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79639
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 25260
  • 66
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18876
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9985
  • 2