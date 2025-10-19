Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Етрополе спечели за трети пореден път трофея на "Асен Борисов"

Етрополе спечели за трети пореден път трофея на "Асен Борисов"

  • 19 окт 2025 | 19:48
  • 357
  • 0
Етрополе спечели за трети пореден път трофея на "Асен Борисов"

Волейболистите на Етрополе спечелиха 20-то издание на мемориалния турнир "Асен Борисов". Воденият от Пламен Тодоров тим победи с 3:2 гейма новака във Висшата лига Металург (Перник) на финала.

Етрополци вдигнаха трофея за трета поредна година. Преди седмица Етрополе спечели и трофея на ProPlay турнира в Драгоман, като отново победи Металург, но с 2:1 гейма.

Турнирът събра четири отбора от Висшата лига - домакините от Етрополе, Миньор (Перник), Раковски 1964 (Севлиево) и Металург (Перник).

"Червено-белите" победиха Раковски 1964 (Севлиево) с 3:1 гейма в полуфиналите. В другия полуфинал Металург се наложи над съгражданите си от Миньор с 3:1 гейма. За третото място пък волейболистите на Раковски 1964 (Севлиево) надделяха над Миньор с 3:2 гейма.

Бяха раздадени и индивидуални награди:

Най-добър разпределител - Денимир Димитров (Етрополе)

Най-добър изпълнител на начален удар - Боян Христов (Етрополе)

Най-добър нападател - Илиян Иванов (Етрополе)

Най-добър блокировач - Самуил Пейчинов (Металург (Перник))

Най-добро либеро - Ивайло Лалов (Миньор (Перник))

BGvolleyball.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

Марица започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски

  • 19 окт 2025 | 15:51
  • 1167
  • 0
Атанас Петров, който изведе България до световната титла, грабна Суперкупата на Швейцария

Атанас Петров, който изведе България до световната титла, грабна Суперкупата на Швейцария

  • 19 окт 2025 | 15:09
  • 15647
  • 1
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 12292
  • 3
Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

  • 19 окт 2025 | 05:35
  • 4462
  • 4
Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

Евелина Цветанова: Играта тръгна добре за нас

  • 18 окт 2025 | 22:29
  • 1572
  • 0
Франческо Кадеду: Не знам причината, заради която спряхме да играем след първия гейм

Франческо Кадеду: Не знам причината, заради която спряхме да играем след първия гейм

  • 18 окт 2025 | 22:23
  • 2640
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 125188
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 6956
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79583
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 25038
  • 66
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18806
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9936
  • 2