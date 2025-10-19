Етрополе спечели за трети пореден път трофея на "Асен Борисов"

Волейболистите на Етрополе спечелиха 20-то издание на мемориалния турнир "Асен Борисов". Воденият от Пламен Тодоров тим победи с 3:2 гейма новака във Висшата лига Металург (Перник) на финала.

Етрополци вдигнаха трофея за трета поредна година. Преди седмица Етрополе спечели и трофея на ProPlay турнира в Драгоман, като отново победи Металург, но с 2:1 гейма.

Турнирът събра четири отбора от Висшата лига - домакините от Етрополе, Миньор (Перник), Раковски 1964 (Севлиево) и Металург (Перник).

"Червено-белите" победиха Раковски 1964 (Севлиево) с 3:1 гейма в полуфиналите. В другия полуфинал Металург се наложи над съгражданите си от Миньор с 3:1 гейма. За третото място пък волейболистите на Раковски 1964 (Севлиево) надделяха над Миньор с 3:2 гейма.

Бяха раздадени и индивидуални награди:

Най-добър разпределител - Денимир Димитров (Етрополе)

Най-добър изпълнител на начален удар - Боян Христов (Етрополе)

Най-добър нападател - Илиян Иванов (Етрополе)

Най-добър блокировач - Самуил Пейчинов (Металург (Перник))

Най-добро либеро - Ивайло Лалов (Миньор (Перник))

BGvolleyball.com