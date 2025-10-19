Популярни
Селта и Реал Сосиедад не се улесниха в битката на дъното

  • 19 окт 2025 | 19:21
Разочароващите този сезон Селта и Реал Сосиедад направиха 1:1 в сблъсък от 9-ия кръг на Ла Лига. И двата тима са на крачка от последното място и се нуждаеха от победата, но така и не стигнаха до нея. Домакините бяха по-близо до успеха, защото водеха до 89-ата минута, когато Карлос Солер беше точен за баските. Преди това Пабло Дуран беше извел галисийци напред след 20 минути игра.

Селта дори изобщо няма победа през кампанията в Ла Лига, като куриозното е, че това е седмото равенство 1:1 за състава.

Макар да изравниха чак в края, гостите от Сан Себастиан също могат да съжаляват, че е спечелиха, защото цяло второ полувреме играха с човек повече, тъй като секунди преди паузата защитникът на Селта Карл Старфелт беше изгонен за два жълти картона.

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2025 | 14:51
Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

  • 19 окт 2025 | 10:54
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

  • 19 окт 2025 | 10:03
Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

  • 19 окт 2025 | 09:28
Как Ливърпул страда от липсата на Трент

  • 19 окт 2025 | 09:06
Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
