Селта и Реал Сосиедад не се улесниха в битката на дъното

Разочароващите този сезон Селта и Реал Сосиедад направиха 1:1 в сблъсък от 9-ия кръг на Ла Лига. И двата тима са на крачка от последното място и се нуждаеха от победата, но така и не стигнаха до нея. Домакините бяха по-близо до успеха, защото водеха до 89-ата минута, когато Карлос Солер беше точен за баските. Преди това Пабло Дуран беше извел галисийци напред след 20 минути игра.

Селта дори изобщо няма победа през кампанията в Ла Лига, като куриозното е, че това е седмото равенство 1:1 за състава.

Макар да изравниха чак в края, гостите от Сан Себастиан също могат да съжаляват, че е спечелиха, защото цяло второ полувреме играха с човек повече, тъй като секунди преди паузата защитникът на Селта Карл Старфелт беше изгонен за два жълти картона.