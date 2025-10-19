Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София

  • 19 окт 2025 | 18:38
  • 138
  • 0
Тридневен юбилеен семинар по айкидо с участието на Таканори Курибаяши сенсей (7-и дан) и множество клубове от цялата страна се проведе в спортен комплекс "Дианабад" в София.

Събитието е част от Дните на японската култура и отбелязва 35 години от създаването на Българската айкидо федерация, както и 40 години от съществуването на организирано айкидо в България.

Курибаяши сенсей е роден 1963 година. Започва да се занимава с айкидо на 18 години, в наши дни е носител на черен пояс 7-и дан (степен). Провежда семинари в България от над 20 години.

Вчера следобед се състоя и демонстрация с участието на клубове от цялата страна. На нея ясно проличаха разликите в подхода в различните зали - някои наблегнаха повече на демонстрация на атлетизъм и дисциплина, други - на традиционна техника или работа срещу множество нападатели.

В последния ден от семинара имаше и изпит за степени за желаещите да получат оценка за подобряването на техническото си майсторство.

