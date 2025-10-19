Красив гол в последните минути спря Айнтрахт във Фрайбург

Фрайбург и Айнтрахт (Франкфурт) завършиха атрактивно 2:2 в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. “Франките” осъществиха пълен обрат и вече докосваха победата, но красив изравнителен гол на Винченцо Грифо от пряк свободен удар две минути преди края на редовното време спаси точката за домакините.

Така Фрайбург записа трето поредно равенство и отборът е без загуба в в последните 5 мача в елита, като е на 9-а позиция с 9 точки. Кризата в Айнтрахт пък продължава, като тимът има едва 4 точки в последните си пет двубоя и с един пункт повече от днешния си съперник.

Още във 2-рата минути домакините излязоха напред. Айнтрахт загуби лесно топката, което позволи на Йохан Манзамби да изведе в чиста позиция Дери Шернхарт, който безпроблемно преодоля Кауа Сантос - 1:0 за Фрайбург. След това обаче на сцената излезе новото попълнение на Айнтрахт Йонатан Буркарт. Германският национал първо успя да изравни, след като се възползва от рикошет и с диагонален удар в 18-ата минута направи 1:1. Двадесетина минути по-късно нападателят вкара второто си попадение в двубоя, като засече центриране на Чаиби Фарес и така Айнтрахт осъществи пълен обрат - 1:2.

Второто полувреме предложи много по-малко интересни моменти, но за сметка на това и най-красивото изпълнение в двубоя. То дойде от емблематичния за Фрайбург футболист Винченцо Грифо, който се появи като резерва във втората част. В 88-ата минута опитният футболист вкара красив изравнителен гол от специалитета си - пряк свободен удар, с който направи 2:2. До края на мача двата отбора си размениха по едно опасно положение чрез Натаниъл Браун за гостите и Матиас Гинтер за Фрайбург, но равният резултат се запази.

Снимки: Imago