Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Красив гол в последните минути спря Айнтрахт във Фрайбург

Красив гол в последните минути спря Айнтрахт във Фрайбург

  • 19 окт 2025 | 18:37
  • 175
  • 0

Фрайбург и Айнтрахт (Франкфурт) завършиха атрактивно 2:2 в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. “Франките” осъществиха пълен обрат и вече докосваха победата, но красив изравнителен гол на Винченцо Грифо от пряк свободен удар две минути преди края на редовното време спаси точката за домакините.

Така Фрайбург записа трето поредно равенство и отборът е без загуба в в последните 5 мача в елита, като е на 9-а позиция с 9 точки. Кризата в Айнтрахт пък продължава, като тимът има едва 4 точки в последните си пет двубоя и с един пункт повече от днешния си съперник.

Още във 2-рата минути домакините излязоха напред. Айнтрахт загуби лесно топката, което позволи на Йохан Манзамби да изведе в чиста позиция Дери Шернхарт, който безпроблемно преодоля Кауа Сантос - 1:0 за Фрайбург. След това обаче на сцената излезе новото попълнение на Айнтрахт Йонатан Буркарт. Германският национал първо успя да изравни, след като се възползва от рикошет и с диагонален удар в 18-ата минута направи 1:1. Двадесетина минути по-късно нападателят вкара второто си попадение в двубоя, като засече центриране на Чаиби Фарес и така Айнтрахт осъществи пълен обрат - 1:2.

Второто полувреме предложи много по-малко интересни моменти, но за сметка на това и най-красивото изпълнение в двубоя. То дойде от емблематичния за Фрайбург футболист Винченцо Грифо, който се появи като резерва във втората част. В 88-ата минута опитният футболист вкара красив изравнителен гол от специалитета си - пряк свободен удар, с който направи 2:2. До края на мача двата отбора си размениха по едно опасно положение чрез Натаниъл Браун за гостите и Матиас Гинтер за Фрайбург, но равният резултат се запази.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 23777
  • 9
Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2025 | 14:51
  • 2142
  • 0
Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

  • 19 окт 2025 | 10:54
  • 7833
  • 4
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

Холанд отново натисна бутона "чудовище"

  • 19 окт 2025 | 10:03
  • 16593
  • 3
Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

  • 19 окт 2025 | 09:28
  • 2215
  • 3
Как Ливърпул страда от липсата на Трент

Как Ливърпул страда от липсата на Трент

  • 19 окт 2025 | 09:06
  • 8582
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 18:50
  • 69138
  • 124
Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 18:48
  • 1883
  • 0
11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

  • 19 окт 2025 | 18:53
  • 515
  • 0
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 70351
  • 260
Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 9029
  • 14
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 23777
  • 9