  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

  • 19 окт 2025 | 18:23
Три титли и общо 5 медала за България от Балканското първенство в Белград

Българските състезателки спечелиха три титли и общо пет медала от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки в сръбската столица Белград. Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова, които вчера станаха шампионки в отборната надпревара, днес взеха още четири отличия на финалите на отделните уреди.

Сияна Алекова триумфира на финала на лента с оценка от 24.050 точки, а Антоанета Цанкова завоюва титлата на бухалки с 25.550. Бронзовите медали взеха Деа Емилова на финала на обръч с 23.450 и Виктория Лилкина на топка с резултат от 22.050 точки.

На Балканското първенство участваха 90 гимнастички от Хърватия, Гърция, Словения, Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Република Северна Македония и Турция.

