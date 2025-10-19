Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик Билбао също не успя да се справи с Елче

Атлетик Билбао също не успя да се справи с Елче

  • 19 окт 2025 | 17:08
  • 253
  • 0

Елче продължава с доброто си представяне и има само една загуба от началото на сезона. Новакът завърши 0:0 в домакинството си на Атлетик Билбао.

След спокойно начало гостите можеха да поведат в 11-ата минута, когато Чуст допусна сериозна грешка. За негово щастие Сансет не се възползва и прати топката покрай вратата. Десет минути по-късно Унай Симон трябваше да се намесва. Рафа Мир се справи с двама бранители и стреля по диагонала, но вратарят направи отлично спасяване. Домакините имаха претенции за червен картон на Вивиан, който с ръка спря една топка, която извеждаше Андре Силва сам срещу вратаря. Съдията обаче реши, че има нарушение по-рано и доста спорно не изгони играча.

Ернесто Валверде пусна Иняки и Нико Уилямс за началото на второто полувреме, което усили атаката, но като цяло не даде искания резултат. Баските имаха леко предимство след почивката, но този период приключи сравнително бързо. Опасностите пред двете врати бяха голяма рядкост, но в 67-ата минута Симон удар на Андре Силва. Вратарят обаче изпусна топката и след това защитата с мъка изчисти. Малко преди края стражът се справи и с изстрел на Мендоса.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 19369
  • 8
Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2025 | 14:51
  • 1696
  • 0
Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

  • 19 окт 2025 | 10:54
  • 7466
  • 4
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

Холанд отново натисна бутона "чудовище"

  • 19 окт 2025 | 10:03
  • 15288
  • 3
Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

  • 19 окт 2025 | 09:28
  • 2128
  • 3
Как Ливърпул страда от липсата на Трент

Как Ливърпул страда от липсата на Трент

  • 19 окт 2025 | 09:06
  • 8030
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Левски, страхотна атмосфера на "Тича"

Черно море 0:0 Левски, страхотна атмосфера на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 17:29
  • 13934
  • 8
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 57134
  • 241
Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

  • 19 окт 2025 | 17:18
  • 2254
  • 0
Съставите на Ливърпул и Ман Юнайтед, Исак титуляр, Виртц и Шешко на пейката

Съставите на Ливърпул и Ман Юнайтед, Исак титуляр, Виртц и Шешко на пейката

  • 19 окт 2025 | 17:28
  • 255
  • 0
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 19369
  • 8
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 13286
  • 0