Атлетик Билбао също не успя да се справи с Елче

Елче продължава с доброто си представяне и има само една загуба от началото на сезона. Новакът завърши 0:0 в домакинството си на Атлетик Билбао.

След спокойно начало гостите можеха да поведат в 11-ата минута, когато Чуст допусна сериозна грешка. За негово щастие Сансет не се възползва и прати топката покрай вратата. Десет минути по-късно Унай Симон трябваше да се намесва. Рафа Мир се справи с двама бранители и стреля по диагонала, но вратарят направи отлично спасяване. Домакините имаха претенции за червен картон на Вивиан, който с ръка спря една топка, която извеждаше Андре Силва сам срещу вратаря. Съдията обаче реши, че има нарушение по-рано и доста спорно не изгони играча.

Ернесто Валверде пусна Иняки и Нико Уилямс за началото на второто полувреме, което усили атаката, но като цяло не даде искания резултат. Баските имаха леко предимство след почивката, но този период приключи сравнително бързо. Опасностите пред двете врати бяха голяма рядкост, но в 67-ата минута Симон удар на Андре Силва. Вратарят обаче изпусна топката и след това защитата с мъка изчисти. Малко преди края стражът се справи и с изстрел на Мендоса.

🖥️💥 Show de comedia fina de Guzmán Mansilla en el Elche - Athletic Club.



👉🏻 Vivian intercepta el balón de forma voluntaria con la mano, impidiendo que André Silva se quede solo.



❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔.



▪️ El colegiado se inventó una falta previa por una "carguita". pic.twitter.com/XN88UtcxOV — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 19, 2025

Снимки: Imago