Алекс Николов: Световното първенство приключи! Мисля само за сезона с Лубе

Реализатор №1 на Световното първенство по волейбол зъ мъже във Филипините Александър Николов вече се е настроил за началното на клубния сезон със своя клуб Кучине Лубе (Чивитанова).

21-годишният универсален български волейболист е нетърпелив и иска да направи силен дебют в откриващия мач от редовния сезон, мачът между Кучине Лубе (Чивитанова) и Юаса Батери (Гротацолина) в понеделник, 20 октомври (21:30 часа) в зала “Еуросуоле Форум”.

Двубоят е и първото “българско” дерби на Суперлигата на Италия за този сезон.

Уникален Георги Татаров заби 28 точки! Гротацолина срази Лубе с 3:2

Алекс Николов е сред звездите на Лубе, а за Гротацолина играят още двама световни вицешампиони с националния отбор на България - Георги Татаров и Илия Петков.

- Включиха ви в Идеалния отбор на Световното първенство, а вие също така направихте шоу на финала на Световното първенство, завършвайки със сребърен медал. След това дойде триумфалното посрещане в България. Успяхте ли да преодолеете „махмурлука от знаменитостите"?

- Всъщност идвам след много интензивно, изморително лято, изпълнено с емоции, и с адреналинов финал, благодарение на изненадващото ми представяне с българския отбор. Не мога да кажа със сигурност, че съм се възстановил напълно, като се има предвид, че имах само кратка почивка след Световното първенство, но психически мисля, че съм там. За нас, спортистите, е изключително важно да можем да се рестартираме и да започнем отначало, както след негативните периоди, които могат да възникнат, така и след изтощителни периоди като този, който преживях във Филипините. Опитах се да оставя всичко зад гърба си; сега за мен има само Лубе!

- Отбор на Лубе с формация с трима нападатели. Можем ли да очакваме градушка от точки от вас, както в националния отбор на вашата страна?

- Радвам се, че Кико Бленджини демонстрира атакуващите ми умения за България, също и защото това е, което правя най-добре и което искам да правя за Лубе. Джампаоло Медей също ще ми даде отлични възможности да се изявявам в атака. Това е възможност, от която аз и моите съотборници искаме да се възползваме!

- Очите ви светват, когато споменавате Лубе. Чувствате ли се благодарни?

- Дължа толкова много на този клуб, на собствениците, мениджърите и персонала. Клубът веднага повярва в мен след опита ми в университетското първенство на САЩ. Когато стъпя на терена, искам да направя нещо важно, за да се отплатя за вярата на този отбор, който с гордост представлявам, и на прекрасните фенове, които ни аплодират на всеки мач, давайки ни стремеж да победим!

- Каква е връзката ви с дербито на Марке?

- Ако някой си мисли, че български играч от Лубе не е развълнуван от предизвикателството срещу съперник от Марке като Гротацолина, жестоко се лъже! Дербито си е дерби, независимо къде се намираш и независимо от страната си на раждане. Мачове като този трябва да бъдат почетени и спечелени, като даваме най-доброто от себе си на терена! Нямам търпение за началния удар; надявам се да видя много играчи с червени фланелки да ни аплодират на трибуните!