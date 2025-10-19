Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

Бившият английски национал Дейвид Бекъм е бил поканен да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед, пише агенция DPA, която разкрива за слухове за консорциум от Обединените арабски емирства, който се готви да направи предложение за закупуване на мажоритарния дял на семейство Глейзър в клуба.

Според английските медии, консорциумът би искал бившият футболист на Юнайтед Бекъм да бъде посланик на офертата. Така 50-годишният Дейвид Бекъм, който вече има дялове в Интер Маями и Салфорд, може да получи възможност да инвестира и в Манчестър Юнайтед.

🚨🚨| JUST IN: David Beckham has been approached by a group of UAE billionaires as they prepare a bid to buy Manchester United. [@TheSunFootball] pic.twitter.com/djb4efnlom — centredevils. (@centredevils) October 19, 2025

Бекъм критикува мандата на Глейзър, призовавайки американците да продадат акциите си през 2023 година и разкривайки, че би бил отворен за бъдещо участие в клуба. Компанията Ineos Group на сър Джим Ратклиф пое контрола над футболните операции, след като закупи дял от 27.7% през февруари 2024-а, който оттогава се увеличи до близо 29%. През март Манчестър Юнайтед обяви намерението си да построи нов стадион със 100 000 места до "Олд Трафорд", но резултатите на терена остават неубедителни.