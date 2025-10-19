УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

Българският съдия Радослав Гидженов отново получи доверието на УЕФА и ще ръководи мач от младежката Шампионска лига. Европейската централа му повери срещата ПСВ Айндховен – Наполи, която ще се играе на 21-и октомври от 15:30 часа на терените на "Кампус де Хердганг" в Айндховен. Малките таланти на ПСВ имат три точки от два мача до момента, а тези на Наполи – са с 1 преди мача във вторник.

Помощници на Гидженов ще бъдат Петър Митрев и Красимир Атанасов, а четвърти съдия е Вутер Виерсма от Нидерландия.

За 34-годишния асеновградчанин това е шести мач през новия сезон по европейските терени. Той има още един мач в младежката Шампионска лига – на 17-и септември ръководи Ливърпул – Атлетико (Мадрид), завършил 0:0. Другите му мачове са в груповата фаза на Лигата на конференциите, в квалификациите на Шампионската лига и на Лигата на конференциите, както и един в европейските квалификации за младежи до 21 години.