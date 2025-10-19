ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

Днес близки, роднини, приятели, привърженици, съотборници и легенди на ЦСКА се събраха на Националния стадион „Васил Левски“, за да отдадат последна почит на една от емблематичните фигури в историята на "армейците" — Иван Зафиров.

На поклонението присъстваха изпълнителният директор на "червените" Радослав Златков, техническият директор Михаил Александров и главният скаут Методи Томанов.

С дълбока признателност и преклонение пред делата му, всички поднесоха венци и цветя, за да изпратят с достойнство човека, посветил живота си на ЦСКА и националната кауза.

Поклон пред светлата му памет!

Снимки: Startphoto