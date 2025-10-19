Популярни
ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
В Стара Загора се състоя детски футболен фестивал

  • 19 окт 2025 | 13:50
  • 225
  • 0
В Стара Загора се състоя детски футболен фестивал

Днес в Стара Загора се състоя детски футболен фестивал под формата на турнир, в който участваха 8 отбора от града. Надпреварата бе разделена в 2 групи по 4 тима, като всички деца имаха възможност да се включат и насладят на любимата игра.

Отборите бяха във възрастовата група - 6 и 7 годишни, играещи - Футбол 3 (3 vs 3) с нови обновени правила.

Турнирът се организира от Българския футболен съюз и УЕФА по програми "Grassroots", с основната подкрепа на Община - Стара Загора и логистична реализация от страна на ОС към БФС - гр. Стара Загора.

