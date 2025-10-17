Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U15
  3. Петър Карачоров: Доволен съм от желанието на децата, както и от създадените ситуации

Петър Карачоров: Доволен съм от желанието на децата, както и от създадените ситуации

  • 17 окт 2025 | 15:07
  • 277
  • 0

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 15 години - Петър Карачоров, говори пред Sportal.bg след първия мач от приятелския турнир на УЕФА, който се провежда на терените на efbet Национална футболна база. "Лъвчетата" завършиха наравно 3:3 с връстниците си от Литва в редовното време, но при дузпите бяха по-точни и се поздравиха с победа.

Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА
Юношите на България до 15 години победиха Литва след дузпи на старта на приятелския турнир на УЕФА

"Освен самия резултат, честно казано не мога да намеря нищо негативно. Това е първи международен мач на децата. Мисля, че се представихме добре. Надявам се не само резултатът да е лицето на това, което беше днес като представяне. Наистина съм доволен от желанието на децата, както и от създадените ситуации. Може би имахме 7-8 чисти ситуации, които създадохме, но не успяхме да отбележим гол. Първите два гола, които допуснахме, бяха след груби наши индивидуални грешки. Не може да се сърдим на децата, ще се опитаме да ги подкрепим. Надявам се и хората да са позитивни след представянето им.

26 България U15 3:3 Литва U15

Не забелязах напрежение. Вече 5 дни сме на лагер, направихме добра подготовка. Децата се справиха добре със задачите, които им възлагахме. Не мисля, че е имало притеснение, още повече с началото, което направихме – може би до 10-ата минута създадохме много добри ситуации. Разковничето щеше да е, ако беше паднал ранен гол и щяхме да сме още по-освободени. В момента, в който всички очаквахме да вкараме гол, ние допуснахме след наша грешка. Може да намерим и позитивизъм в това, че се върнахме в мача, обърнахме и в последната секунда успяхме да изравним.

26 България U15 3:3 Литва U15

На тази възраст предполагам, че силите може да са изравнени. Знаем, че Полша е 40-милионна държава. Ще опитаме да ги разузнаем и се надяваме в двата мача, които предстоят, да се представим добре", заяви Карачоров.

Снимки: Владимир Иванов

