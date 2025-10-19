Бока се самосаботира, а Ривър сложи край на мъките

Тази нощ се изиграха четири мача от 13-тия кръг на редовния сезон в аржентинската Торнео Betano Клаусура. След техния край в класирането на група "A" води Дефенса и Хустисия, а в група "В" начело е Ланус.

В единствения мач, който стартира преди полунощ, Банфийлд записа успех с 2:1 като гост срещу Индепендиенте Ривадавия. И двата гола за победителите отбеляза Гонзало Риос (45’+2’, 53’), а почетния гол за домакините малко преди края на редовното време вкара Сантяго Мунос (80’).

След полунощ бе далеч по-интересно за неутралната публика, тъй като на “зеления килим” излязоха двата исторически гранда на аржентинския футбол. Бока Хуниорс разочарова верните си фенове и отстъпи с 1:2 на Белграно на своя стадион “Ла Бомбонера”. Грандът от Буенос Айрес на практика се саботира и след свои грешки подари победата на съперника. След нулево първо полувреме гостите вкараха два бързи гола, като първият бе реализиран след точно изпълнена дузпа от Лукас Пасерини (58’), а скоро след това Леандро Паредес (62’) си вкара автогол. Домакините реагираха бързо и върнаха едно попадение чрез Есекиел Себалиос (66’), но то се оказа само почетно и трите точки отидоха в съперниковия лагер. Загубата бе втора за тима от аржентинската столица в рамките на последните му три срещи, което сериозно компрометира шансовете му за участие в плейофите след края на редовния сезон. Бока Хуниорс обаче има солидна голова разлика, като има най-добрата атака и втората най-добра защита в своята група “А”.

В група “В” другият гранд — Ривър Плейт — сложи край на мъките си и спечели с 2:0 визитата си на Талерес. Гостите вкараха по един гол през двете полувремена, като Гонсало Монтиел откри резултата в 37-ата минута, а 68-ата Максимилиано Меса. Това бе първа шампионатна победа за Ривър след четири поредни загуби. Така играчите от Буенос Айрес направиха много сериозна крачка към плейофите, тъй като увеличиха преднината си на 6 точки пред първия извън баражната зона — Институто.

До края на редовния сезон остават още три кръга, като съвсем скоро, на 9-и ноември, ще се изиграе голямото дерби на Аржентина между Бока Хуниорс и Ривър Плейт.