Легендарната Ронда отново тренира

Бившата шампионка на UFC и пионерка в женския ММА Ронда Раузи отново се посвети на тренировките след осемгодишна пауза.

Раузи навремето беше първата жена, която участва в основна битка на вечерта в UFC (2013 г.), а нейната доминация в категория „петел“ отвори врати за поколения бойци, които я последваха. Тя се оттегли от спорта след загуби от Холи Холм и Аманда Нунес, придружени от здравословни проблеми, причинени от сътресения на мозъка.

Гостувайки в предаването „Брекфаст Клъб“, тя обясни причините, поради които се е върнала към тренировките:

Просто отново се забавлявам с това. Стигна се до момент, в който чувствам, че някак си ми беше отнето, и се биех, и тренирах по причини, които не бяха мои.

Тя добави, че след втората си бременност е искала да се възстанови физически и да си върне предишната форма:

Самата бременност е адски трудна. Буквално се чувствах като инвалид в сравнение с това да съм фино настроена спортна машина. Исках да си върна телесната идентичност, да не бъда просто съд за създаване на друг човек.

Всички ме питат за какво тренирам, а аз им казвам: „За собствена радост, лошо ли е това?“ Казват ми, че изглеждам добре, а аз им отговарям: „Е, защото съм най-великата за всички времена. Разбира се, това се случва, когато тренирам.“

Като една от мотивациите си тя посочи завръщането на Майк Тайсън, казвайки, че той „доказва, че никой никога не е наистина приключил“. Ронда Раузи постигна осем победи в битки за титла в UFC и Страйкфорс в кариерата си и дълго време беше смятана за най-добрата жена боец в историята на женския ММА. Титлата „най-велика за всички времена“ по-късно беше поета от Аманда Нунес, която през 2016 г. нокаутира Раузи за 48 секунди и завърши кариерата си с 11 победи в битки за UFC колан.