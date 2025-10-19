Колумбия излъга Франция в малкия финал и взе бронза на младежкия Мондиал

Отборът на Колумбия спечели срещу Франция с минималното 1:0 в срещата за бронзовите медали на Световното първенство за младежи до 20 години в Чили. Срещата се игра на стадион “Хулио Мартинес Праданос” в Сантяго де Чили.
Единственият гол в срещата падна още в 3-ата минута и бе отбелязан от Оскар Переа.
Големият финал предстои след малко повече от 24 часа – на 20-и октомври (понеделник) от 2:00 часа българско време. Този мач отново ще се изиграе на стадион “Хулио Мартинес Праданос” в Сантяго де Чили.