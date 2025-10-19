Минимална победа върна Атлетико в топ 4

Отборът на Атлетико Мадрид записа ценен успех с минималното 1:0 срещу тима на Осасуна при домакинството си от 9-ия кръг на испанската Ла Лига. Така “дюшекчиите” се изравниха по точки с Бетис, но заради по-добрата си голова разлика излязоха на четвъртото място. Осасуна пък пропусна възможността да се изкачи в горната половина на таблицата и да приближи местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Това бе и най-добрият начин, по който футболистите можеха да поздравят своя треньор Диего Симеоне, който изведе за 750-и път Атлетико на "зеления килим".

Иначе домакините вкараха още един гол, което се случи съвсем рано в срещата – в 9-ата минута, когато Алехандро Баена се разписа. Тогава обаче, след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, стана ясно, че попадението не е било редовно.

Редовният гол дойде в средата на втората част. Тогава Симеоне-младши намери с отличен пас Тиаго Алмада, за когото не остана друго, освен да се разпише.

В 89-ата минута пък гостите се разминаха с възможността да си тръгнат с точка от “Метрополитано”. Тогава Будимир стреля в долния ляв ъгъл, но стражът Облак внимаваше и спаси, изчиствайки в ъглов удар.

Така момчетата на Диего Симеоне вече могат да гледат спокойно напред към средата на следващата седмица, когато ще гостуват на английския вицешампион от последните три сезона – Арсенал, с който ще се срещнат в мач от третия кръг на основната схема на Шампионската лига. Двубоят е на 21-ви октомври (вторник) от 21:00 часа българско време, а само шест дни по-късно – на 27-и октомври (понеделник), “дюшекчиите” ще имат мач в Ла Лига с прекия си съперник за топ 4 – Бетис.