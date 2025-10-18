Популярни
  Луканов: Досега не съм бил в такъв клуб!

Луканов: Досега не съм бил в такъв клуб!

  • 18 окт 2025 | 22:36
  • 1871
  • 0
Луканов: Досега не съм бил в такъв клуб!

Емануел Луканов говори след равенството 2:2 на водения от него тим на Янтра (Габрово) срещу отбора на Локомотив (Горна Оряховица) в срещата от 12-тия кръг на родната Втора лига.

"Ако са се объркали някакви планове, те със сигурност бяха през второто полувреме. Излязохме плахо. Не можахме да се противопоставим по най-добрия начин на оръжието на Локомотив - статичните положения. Голът, който падна през първото полувреме, може би повлия психологически и се дръпнахме прекалено назад. Няма драма, продължаваме напред. Има горчивина, но въпреки всичко ние не загубихме. Благодаря на публиката, този отбор е специален. Искам да благодаря на момчетата, досега не съм бил в такъв клуб", започна Луканов.

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Загубените две точки застрашиха второто място във временното класиране на габровци, тъй като третият Фратрия е с мач по-малко и равен брой точки.

"Аз не искам нищо да се променя. Ние днес не загубихме. Този отбор няма загуба 15 мача. Искам да следваме този път. Ще играем мач за мач, както се казва", добави Луканов.

Позитивното за Янтра въпреки че не стигна до победата е, че заедно с лидера Дунав (Русе), това е единственият отбор, който все още няма загуба от началото на сезона.

