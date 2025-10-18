Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Представиха новото осветление на стадиона в Габрово със спектакъл

Представиха новото осветление на стадиона в Габрово със спектакъл

  • 18 окт 2025 | 21:06
  • 221
  • 0
Представиха новото осветление на стадиона в Габрово със спектакъл

Новото осветление на стадион "Христо Ботев" в Габрово беше представено със спектакъл. Община Габрово и Янтра организираха светлинно и музикално шоу, както и спектакъл с дронове. След представянето започна и двубоят срещу Локомотив (Горна Оряховица) от 12-ия кръг на Втора лига.

Почетни плакети от клуба получиха кметът на Габрово Таня Христова, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, представители на компаниите, изградили новото осветление, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който пристигна за събитието.

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Поставянето на стълбовете на осветлението се състоя в средата на месец септември тази година. Върху всеки от стълбовете са разположени по 30 броя LED осветителни тела, всяко с мощност от 1600 W. Според изпълнителя това ще гарантира над 1200 лукса хоризонтална осветеност на терена и около 900 вертикална и ще отговори напълно на стандартите за телевизионно заснемане. За по-голяма сигурност осветлението е резервирано и с дизел-генератор, който ще може да възстанови захранването в рамките на минута при евентуално прекъсване на тока.

Фирмата изпълнител на системата за осветление бе избрана през януари тази година, а стойността на проекта възлиза на над 1,7 млн. лева.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

  • 18 окт 2025 | 15:55
  • 1766
  • 7
Представиха втората книга от поредицата "Пътят на таланта"

Представиха втората книга от поредицата "Пътят на таланта"

  • 18 окт 2025 | 15:37
  • 397
  • 0
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 32142
  • 57
Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

Арда пусна свободен вход за мача със Септември (Сф)

  • 18 окт 2025 | 15:28
  • 513
  • 0
Два български отбора са на полуфинал в най-силния корпоративен турнир по минифутбол в Европа

Два български отбора са на полуфинал в най-силния корпоративен турнир по минифутбол в Европа

  • 18 окт 2025 | 14:17
  • 1017
  • 0
Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

  • 18 окт 2025 | 13:46
  • 1360
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40792
  • 164
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22714
  • 11
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5483
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34599
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8189
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2971
  • 3