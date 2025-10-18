Представиха новото осветление на стадиона в Габрово със спектакъл

Новото осветление на стадион "Христо Ботев" в Габрово беше представено със спектакъл. Община Габрово и Янтра организираха светлинно и музикално шоу, както и спектакъл с дронове. След представянето започна и двубоят срещу Локомотив (Горна Оряховица) от 12-ия кръг на Втора лига.

Почетни плакети от клуба получиха кметът на Габрово Таня Христова, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, представители на компаниите, изградили новото осветление, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който пристигна за събитието.

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Поставянето на стълбовете на осветлението се състоя в средата на месец септември тази година. Върху всеки от стълбовете са разположени по 30 броя LED осветителни тела, всяко с мощност от 1600 W. Според изпълнителя това ще гарантира над 1200 лукса хоризонтална осветеност на терена и около 900 вертикална и ще отговори напълно на стандартите за телевизионно заснемане. За по-голяма сигурност осветлението е резервирано и с дизел-генератор, който ще може да възстанови захранването в рамките на минута при евентуално прекъсване на тока.

Фирмата изпълнител на системата за осветление бе избрана през януари тази година, а стойността на проекта възлиза на над 1,7 млн. лева.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto